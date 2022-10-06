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По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Erik Kalda
, ajakirjanik
По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение
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Шторм на море.
Шторм на море. Фото: Ilja Smirnov

По данным синоптиков, сегодня ожидается юго-западный и западный ветер порывами до 15-17 м/с, на островах и побережьях 15, порывами до 21 м/c.

В связи с этим Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды, сообщает "Постимеэс".

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы 21 м/с. Температура воздуха 8..13°C. Днем будет облачно в прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха 12..15°C.

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