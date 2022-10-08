Кайдо Хёэвельсон, в качестве борца сумо Баруто сделавший Эстонию известной чуть ли не каждому японцу, теперь постарается завоевать и сердца жителей Ида-Вирумаа. Старая гвардия Центристской партии, собиравшая здесь на выборах богатый урожай голосов, ушла, и теперь Кайдо Хёэвельсону придется подумать, как к конкурентам в этом округе применить yorikiri - свой любимый прием в сумо.
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БАРУТО ⟩ Самый известный в Японии эстонец Кайдо Хёэвельсон хочет стать защитником интересов идавирусцев
Самый известный в Японии эстонец Кайдо Хёэвельсон хочет стать защитником интересов идавирусцев
- Зачем вам после выдающейся карьеры в сумо и освоения мира предпринимательства теперь идти еще и в политику?