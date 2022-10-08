БАРУТО ⟩ Самый известный в Японии эстонец Кайдо Хёэвельсон хочет стать защитником интересов идавирусцев

- Зачем вам после выдающейся карьеры в сумо и освоения мира предпринимательства теперь идти еще и в политику?

- Это логичный шаг. Мост между Японией и Эстонией я строил будучи в разных ролях. Прожил 15 лет в Японии и стал там самым знаменитым эстонцем, поэтому некоторые двери там приоткрывались бы передо мной в интересах как эстонских предпринимателей, так и эстонского государства, однако политиков и госдеятелей встречают в Японии совсем по другим стандартам. Мне сейчас намного проще поехать в Японию и сказать, дескать, я - бывший борец сумо и тамошняя телезвезда, но я еще и член парламента Эстонии.