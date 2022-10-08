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БАРУТО ⟩ Самый известный в Японии эстонец Кайдо Хёэвельсон хочет стать защитником интересов идавирусцев

Эрик Гамзеев
, журналист
Самый известный в Японии эстонец Кайдо Хёэвельсон хочет стать защитником интересов идавирусцев
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Борцовский псевдоним Кайдо Хёэвельсона - Баруто - уже несколько лет носит работающий на разрезе "Narva" бульдозер марки "Komatsu".
Борцовский псевдоним Кайдо Хёэвельсона - Баруто - уже несколько лет носит работающий на разрезе "Narva" бульдозер марки "Komatsu". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кайдо Хёэвельсон, в качестве борца сумо Баруто сделавший Эстонию известной чуть ли не каждому японцу, теперь постарается завоевать и сердца жителей Ида-Вирумаа. Старая гвардия Центристской партии, собиравшая здесь на выборах богатый урожай голосов, ушла, и теперь Кайдо Хёэвельсону придется подумать, как к конкурентам в этом округе применить yorikiri - свой любимый прием в сумо.

- Зачем вам после выдающейся карьеры в сумо и освоения мира предпринимательства теперь идти еще и в политику?

- Это логичный шаг. Мост между Японией и Эстонией я строил будучи в разных ролях. Прожил 15 лет в Японии и стал там самым знаменитым эстонцем, поэтому некоторые двери там приоткрывались бы передо мной в интересах как эстонских предпринимателей, так и эстонского государства, однако политиков и госдеятелей встречают в Японии совсем по другим стандартам. Мне сейчас намного проще поехать в Японию и сказать, дескать, я - бывший борец сумо и тамошняя телезвезда, но я еще и член парламента Эстонии.

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