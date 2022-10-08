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ОПРОС ⟩ Чем закончится новое дело о коррупции в Кохтла-Ярве?

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Чем закончится новое дело о коррупции в Кохтла-Ярве?
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Молоток судьи. Снимок иллюстративный.
Молоток судьи. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В Кохтла-Ярве в разгаре новый коррупционный скандал.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Айно Пирк, пенсионерка:

- Конечно, правосудием. Суд решит, кто виновен и виновен ли. Но может потребоваться очень много времени, и как показала жизнь, в начале расследования зачастую поднимается много шума, а доказать свои утверждения не могут.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Рейн Рехтсалу, пенсионер:

- Жизненный опыт показал, что многие такие громкие дела разваливаются в ходе следствия и после подозреваемые оказываются кристально чистыми. Но рыба гниет с головы, так что причину выяснить надо обязательно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр Латунов, работник культуры:

- Сам по себе ход вещей меня не удивляет, уж слишком много было странных совпадений с тендерами в Кохтла-Ярве. Но я особо не слежу за развитием событий. Обычному человеку и так хватает забот в жизни.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ханнес Пертель, руководитель:

- Надеюсь, что на этот раз у следователей хватит пороху и с этой круговой порукой наконец-то будет покончено. Это уже второй подобный случай в Кохтла-Ярве. В игре тот же почерк и отчасти те же действующие лица.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хейго Раяс, предприниматель:

- Ну, теперь начнут вовсю выкручиваться и волынить, как это было в прошлый раз по тому же поводу в Кохтла-Ярве. Скажутся слишком больными, чтобы участвовать в следствии, и в ход пойдут всевозможные юридические уловки, чтобы оттянуть время.

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