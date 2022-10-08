ОПРОС ⟩ Чем закончится новое дело о коррупции в Кохтла-Ярве?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айно Пирк, пенсионерка: - Конечно, правосудием. Суд решит, кто виновен и виновен ли. Но может потребоваться очень много времени, и как показала жизнь, в начале расследования зачастую поднимается много шума, а доказать свои утверждения не могут.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рейн Рехтсалу, пенсионер: - Жизненный опыт показал, что многие такие громкие дела разваливаются в ходе следствия и после подозреваемые оказываются кристально чистыми. Но рыба гниет с головы, так что причину выяснить надо обязательно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр Латунов, работник культуры: - Сам по себе ход вещей меня не удивляет, уж слишком много было странных совпадений с тендерами в Кохтла-Ярве. Но я особо не слежу за развитием событий. Обычному человеку и так хватает забот в жизни.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ханнес Пертель, руководитель: - Надеюсь, что на этот раз у следователей хватит пороху и с этой круговой порукой наконец-то будет покончено. Это уже второй подобный случай в Кохтла-Ярве. В игре тот же почерк и отчасти те же действующие лица.