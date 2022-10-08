Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам участвовать в чемпионатах Эстонии

Больше всего российских хоккеистов зарегистрированы в составе занявшего в прошлогоднем чемпионате четвертое место кохтла-ярвеского "Everest", где они составляют примерно половину. Еще весной, когда Россия уже начала убивать мирных жителей и разрушать города Украины, большинство из них также играло в эстонской хоккейной лиге "Coolbet". Большинство из них подписаны и на стартовавший сезон, есть и новые российские игроки. Некоторые из них уже выходили на лед в играх этого сезона, но большинство по разным причинам еще не приехали в Эстонию.