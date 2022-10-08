Хотя Министерство культуры и Эстонский олимпийский комитет дали четкий сигнал, что спортсмены из страны-агрессора России не приглашаются на соревнования, проводимые в Эстонии, несколько российских хоккеистов будут участвовать в стартовавшей осенью эстонской хоккейной лиге.
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Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам участвовать в чемпионатах Эстонии
Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам участвовать в чемпионатах Эстонии
Больше всего российских хоккеистов зарегистрированы в составе занявшего в прошлогоднем чемпионате четвертое место кохтла-ярвеского "Everest", где они составляют примерно половину. Еще весной, когда Россия уже начала убивать мирных жителей и разрушать города Украины, большинство из них также играло в эстонской хоккейной лиге "Coolbet". Большинство из них подписаны и на стартовавший сезон, есть и новые российские игроки. Некоторые из них уже выходили на лед в играх этого сезона, но большинство по разным причинам еще не приехали в Эстонию.