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Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам участвовать в чемпионатах Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
Эстонский хоккейный союз разрешает российским игрокам участвовать в чемпионатах Эстонии
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В конце нынешнего марта, когда Россия уже месяц убивала мирных жителей Украины, кохтла-ярвеский "Everest" в играх за бронзу чемпионата Эстонии выходил в составе, где почти половина игроков были из России. В начавшемся сезоне зарегистрировано более 15 российских игроков, из которых около трети приехали в Эстонию и участвуют в играх.
В конце нынешнего марта, когда Россия уже месяц убивала мирных жителей Украины, кохтла-ярвеский "Everest" в играх за бронзу чемпионата Эстонии выходил в составе, где почти половина игроков были из России. В начавшемся сезоне зарегистрировано более 15 российских игроков, из которых около трети приехали в Эстонию и участвуют в играх. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя Министерство культуры и Эстонский олимпийский комитет дали четкий сигнал, что спортсмены из страны-агрессора России не приглашаются на соревнования, проводимые в Эстонии, несколько российских хоккеистов будут участвовать в стартовавшей осенью эстонской хоккейной лиге.

Больше всего российских хоккеистов зарегистрированы в составе занявшего в прошлогоднем чемпионате четвертое место кохтла-ярвеского "Everest", где они составляют примерно половину. Еще весной, когда Россия уже начала убивать мирных жителей и разрушать города Украины, большинство из них также играло в эстонской хоккейной лиге "Coolbet". Большинство из них подписаны и на стартовавший сезон, есть и новые российские игроки. Некоторые из них уже выходили на лед в играх этого сезона, но большинство по разным причинам еще не приехали в Эстонию.

Хоккейный союз: если игроку разрешено находиться в Эстонии, он также может играть

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