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Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве

Erik Kalda
, ajakirjanik
Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве
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Алена Казакова после освобождения из Вируской тюрьмы.
Алена Казакова после освобождения из Вируской тюрьмы. Фото: Матти Кямяря

Получившая статус подозреваемой по уголовному делу с участием предпринимателя Николая Осипенко Алена Казакова подала в отставку с поста помощника мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города.

Эту информацию в пятницу rus.err.ee подтвердила городской секретарь Кохтла-Ярве Анна Генералова.

Мэр города Тоомас Наэль заявление об отставке удовлетворил. В настоящее время фамилия Казаковой отсутствует в списке служащих на официальном сайте города. При этом на главной странице рабочие контакты уже экс-чиновницы по-прежнему доступны.

Дозвониться до самой Алены Казаковой rus.err.ee не удалось - ее мобильный телефон выключен.

Казакова стала помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города в начале января этого года. До этого она работала в управе главным специалистом по защите прав детей.

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