Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве

Эту информацию в пятницу rus.err.ee подтвердила городской секретарь Кохтла-Ярве Анна Генералова.

Мэр города Тоомас Наэль заявление об отставке удовлетворил. В настоящее время фамилия Казаковой отсутствует в списке служащих на официальном сайте города. При этом на главной странице рабочие контакты уже экс-чиновницы по-прежнему доступны.

Дозвониться до самой Алены Казаковой rus.err.ee не удалось - ее мобильный телефон выключен.