Получившая статус подозреваемой по уголовному делу с участием предпринимателя Николая Осипенко Алена Казакова подала в отставку с поста помощника мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города.
Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве
Алена Казакова уволилась из управы Кохтла-Ярве
Эту информацию в пятницу rus.err.ee подтвердила городской секретарь Кохтла-Ярве Анна Генералова.
Мэр города Тоомас Наэль заявление об отставке удовлетворил. В настоящее время фамилия Казаковой отсутствует в списке служащих на официальном сайте города. При этом на главной странице рабочие контакты уже экс-чиновницы по-прежнему доступны.
Дозвониться до самой Алены Казаковой rus.err.ee не удалось - ее мобильный телефон выключен.
Казакова стала помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города в начале января этого года. До этого она работала в управе главным специалистом по защите прав детей.