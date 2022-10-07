В Нарве уровень владения эстонским большинства преподавателей школ по интересам не соответствует требрваниям

При этом есть исключение. Так в Нарвской школе искусств лишь 1 из 15 проверенных работников не соответствовал языковым требованиям.

В Детском доме творчества проверили 27 человек, из них 25 не соответствовали требованиям. В Нарвской музыкальной школе их 45 проверенных эстонским языком на уровне В2 не владели 39, в Клубе молодых моряков - 13 из 13. В Паэмурруской спортшколе проблемы с эстонским языком выявили у 41 из 46 проверенных работников, в спортшколе "Энергия" - у 31 из 35.