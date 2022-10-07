Пт, 7.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Нарве уровень владения эстонским большинства преподавателей школ по интересам не соответствует требрваниям

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве уровень владения эстонским большинства преподавателей школ по интересам не соответствует требрваниям
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Лестница эстонского языка в Иллукаской школе.
Лестница эстонского языка в Иллукаской школе. Фото: Matti Kämärä

В течение лета Языковая инспекция проверила на предмет владения эстонским языком работников шести нарвских школ по интересам. Результаты проверок оказались неутешительными.

Большинство из проверенных работников не сумели подтвердить, что знают эстонский язык на уровне В2, сообщили в Языковой инспекции, пишет rus.err.

При этом есть исключение. Так в Нарвской школе искусств лишь 1 из 15 проверенных работников не соответствовал языковым требованиям.

В Детском доме творчества проверили 27 человек, из них 25 не соответствовали требованиям. В Нарвской музыкальной школе их 45 проверенных эстонским языком на уровне В2 не владели 39, в Клубе молодых моряков - 13 из 13. В Паэмурруской спортшколе проблемы с эстонским языком выявили у 41 из 46 проверенных работников, в спортшколе "Энергия" - у 31 из 35.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх