В течение лета Языковая инспекция проверила на предмет владения эстонским языком работников шести нарвских школ по интересам. Результаты проверок оказались неутешительными.
В Нарве уровень владения эстонским большинства преподавателей школ по интересам не соответствует требрваниям
В Нарве уровень владения эстонским большинства преподавателей школ по интересам не соответствует требрваниям
Большинство из проверенных работников не сумели подтвердить, что знают эстонский язык на уровне В2, сообщили в Языковой инспекции, пишет rus.err.
При этом есть исключение. Так в Нарвской школе искусств лишь 1 из 15 проверенных работников не соответствовал языковым требованиям.
В Детском доме творчества проверили 27 человек, из них 25 не соответствовали требованиям. В Нарвской музыкальной школе их 45 проверенных эстонским языком на уровне В2 не владели 39, в Клубе молодых моряков - 13 из 13. В Паэмурруской спортшколе проблемы с эстонским языком выявили у 41 из 46 проверенных работников, в спортшколе "Энергия" - у 31 из 35.
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