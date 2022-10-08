ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Николай Осипенко

В этом нет ничего удивительного, тем более что все это уже вроде было. Переплетение кохтла-ярвеской власти и деловых интересов Осипенко годами было на виду как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве. Только вот Центристскую партию в этих схемах заменили новые политические силы в Кохтла-Ярве. Для этого ведь он и составил свой список на прошлых выборах, чтобы восстановить свое политическое влияние в шахтерском городе, где хорошие отношения с бывшими городскими руководителями из числа центристов испортились.