Для скольких людей стало сюрпризом, что самого скандально известного бизнесмена Ида-Вирумаа Николая Осипенко снова подозревают в коррупции?
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Николай Осипенко
В этом нет ничего удивительного, тем более что все это уже вроде было. Переплетение кохтла-ярвеской власти и деловых интересов Осипенко годами было на виду как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве. Только вот Центристскую партию в этих схемах заменили новые политические силы в Кохтла-Ярве. Для этого ведь он и составил свой список на прошлых выборах, чтобы восстановить свое политическое влияние в шахтерском городе, где хорошие отношения с бывшими городскими руководителями из числа центристов испортились.
Получив всего два голоса, Осипенко вновь ловко стал одной из фигур, принимающих решения в сером доме, одурачив даже некоторых членов неофициальной новой коалиции, которые голосовали так, как нужно, не отдавая себе отчета, с кем они теперь в компании.
Новое судебное дело станет проверкой справедливости эстонской правовой системы. Если дело, наконец, дойдет до обвинения и судебного процесса, а Осипенко в очередной раз признают неподсудным по состоянию здоровья, это будет жалкий провал. Нелогично ведь, что кому-то можно безнаказанно совершать преступления, потому что здоровье у него неважное.