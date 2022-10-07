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Благодаря заправленному топливу в Ида-Вирумаа появились десятки тысяч деревьев

Северное побережье
Благодаря заправленному топливу в Ида-Вирумаа появились десятки тысяч деревьев
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Заправочная станция "Alexela". Снимок иллюстративный.
Заправочная станция "Alexela". Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

За последние два года в Ида-Вирумаа в рамках общинной программы "Alexela", владельца "Kiviõli Keemiatööstus", было собрано для посадки более 32000 саженцев деревьев.

В сравнении со всеми эстонскими уездами это седьмой показатель - впереди густонаселенный Харьюмаа, а также Вильяндимаа, Вырумаа, Сааремаа, Пярнумаа и Тартумаа. Молодые деревья, которые поддерживают благополучие природы, за свою жизнь в Ида-Вирумаа свяжут 53000 тонн углерода из воздуха. В общем благодаря общинной программе Эстония стала богаче на 588359 саженцев деревьев.

В качестве членов сообщества эстонской энергетической компании "Alexela" около 37000 человек каждой своей заправкой топлива собирают деревья для посадки в лесах и на нелесных землях.

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