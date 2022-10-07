Благодаря заправленному топливу в Ида-Вирумаа появились десятки тысяч деревьев

В сравнении со всеми эстонскими уездами это седьмой показатель - впереди густонаселенный Харьюмаа, а также Вильяндимаа, Вырумаа, Сааремаа, Пярнумаа и Тартумаа. Молодые деревья, которые поддерживают благополучие природы, за свою жизнь в Ида-Вирумаа свяжут 53000 тонн углерода из воздуха. В общем благодаря общинной программе Эстония стала богаче на 588359 саженцев деревьев.