ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Коррупцию порождает уверенность, что власти сопутствуют блага

Государство уже давно проводит обучения для представителей самоуправлений относительно того, как распознавать и избегать коррупции, и на сайтах многих городов и волостей есть подробные разъяснения. Но то и дело от прокуратуры вдруг снова приходит сообщение, что где-то задержан один или несколько должностных лиц, подозреваемых в корыстных действиях.

Кажется, что все начинается все же с образа мышления. Жизнь показывает, что, особенно на местном уровне, у многих людей, стремящихся в политику или уже находящихся там, есть такое представление, что если баллотироваться и пройти в местное собрание, то это даст особый статус, который непременно должен сопровождаться какими-то благами. Видимо, это связано во многом с еще сохранившимся с советских времен менталитетом, когда народные депутаты по сути ничего не решали, но их статусу сопутствовали различные блага.

Мы помним нарвского серого кардинала Алексея Воронова, который в свое время держал власть в своих руках: система работала так, что те, кто в горсобрании плясал под его дудку, получали должности и платы в различных муниципальных предприятиях.

Тандем Осипенко - Репинский, который большую часть времени был у власти в Йыхвиском волостном собрании предыдущего созыва, аналогичным образом раздавал блага и титулы депутатам, чтобы обеспечить их лояльность. Просто удивительно, что правоохранительные органы тогда не вмешались, ведь и в Йыхви Осипенко действовал в политике в своих бизнес-интересах - это было очевидно.