Полиция в Нарве и Кренгольмская мануфактура готовятся к визиту Урсулы фон дер Ляйен

Также Пунга сообщила, что не запланировано встреч с Нарвской горуправой, да и мэра Нарвы Катри Райк в тот день в городе не будет. Иные городские руководители и чиновники могут просто участвовать в мероприятии, посвященном справедливому переходу.

Куда больше забот у полиции. Как сообщил глава Нарвского отделения полиции Индрек Пюви, перед ними стоит задача - обеспечить безопасность гостей во время визита, и сделать это так, чтобы как можно меньше мешать горожанам.

- На сегодняшний день полиция не планирует закрывать улицы или районы, как-либо ограничивать дорожное движение. Правда, во время передвижения колонны автомобилей полиция будет останавливать движение в определенных местах, но только на короткое время, и это не должно чрезмерно мешать нормальной повседневной деятельности людей в Нарве, - рассказал Пюви за три дня до прибытия высокопоставленных гостей в приграничный город.