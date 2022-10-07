ГАЛА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ В Ида-Вирумаа чествовали деятелей года

Выяснилось, что девятиклассников заставило задать такой вопрос убеждение, что ведь учителем никто быть не хочет. Но Кристи хочет, и педагогику выбрала не по принуждению, а по зову души.

Несколько лет Кристи работала руководителем обучения в образовательной программе "Предприимчивая школа", где тоже прекрасно проявила себя, удостоившись звания лучшего наставника.

- Белка все равно хочет вернуться на дерево, - объяснила она свое возвращение в школу. - Обучая учителей, я настолько поумнела, что узнала наконец, как надо учить детей.

Хотя для нее эта тема и не была новой, ведь Кристи училась на учителя.

- Но пока обучала других учителей, у меня появилось очень много новых идей. Захотела опробовать все эти идеи на практике. Поскольку мой ребенок пошел в школу, то я точно знала, как хочу, чтобы учили моего ребенка. Никому другому я это не доверила, - сказала классный учитель года, ученики которой в Тойлаской гимназии перешли уже в четвертый класс.

Кристи надеется, что обещанное повышение зарплаты приведет в школу людей, которые на самом деле хотят быть учителями, но не сделали такой выбор по материальным соображениям. "Думаю, что конкуренция - это хорошо, ведь она заставит и ныне работающих учителей стараться больше".

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