Когда ида-вирумааский классный учитель года Кристи Гольдберг вела замещающий урок в девятом классе, ученики удивлялись, почему она занимается этой работой. "Я подумала: они спрашивают об этом потому, что я, по их мнению, чрезвычайно плохой учитель, или же они считают, что это единственный для меня выбор и ничего другого я в жизни делать не смогу?"
ГАЛА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ В Ида-Вирумаа чествовали деятелей года
Выяснилось, что девятиклассников заставило задать такой вопрос убеждение, что ведь учителем никто быть не хочет. Но Кристи хочет, и педагогику выбрала не по принуждению, а по зову души.
Несколько лет Кристи работала руководителем обучения в образовательной программе "Предприимчивая школа", где тоже прекрасно проявила себя, удостоившись звания лучшего наставника.
- Белка все равно хочет вернуться на дерево, - объяснила она свое возвращение в школу. - Обучая учителей, я настолько поумнела, что узнала наконец, как надо учить детей.
Хотя для нее эта тема и не была новой, ведь Кристи училась на учителя.
- Но пока обучала других учителей, у меня появилось очень много новых идей. Захотела опробовать все эти идеи на практике. Поскольку мой ребенок пошел в школу, то я точно знала, как хочу, чтобы учили моего ребенка. Никому другому я это не доверила, - сказала классный учитель года, ученики которой в Тойлаской гимназии перешли уже в четвертый класс.
Кристи надеется, что обещанное повышение зарплаты приведет в школу людей, которые на самом деле хотят быть учителями, но не сделали такой выбор по материальным соображениям. "Думаю, что конкуренция - это хорошо, ведь она заставит и ныне работающих учителей стараться больше".
Больше чем в одной роли
Йыхвиской основной школе на уездном образовательном гала досталось два титула, причем ни один из лауреатов не является учителем в классическом смысле слова. Лийви Йыэметс училась на руководителя по интересам. "Учительская должность пришла ко мне постепенно. Сейчас нельзя исполнять в школе только одну роль: ты также классный руководитель, учитель-предметник, руководитель творческих работ…"
Отмечена она за работу классного руководителя. "Мне очень повезло со своим классом: дети замечательные, предприимчивые и жизнерадостные". Интересно, что примерно такими же словами коллеги описывают саму Лийви.
Выбранная опорным специалистом года логопед Керсти Рейманн является для Лийви не только хорошей коллегой. "Оба моих ребенка занимались у Керсти, так что я к тому же благодарный родитель. Когда слышишь дома, как все буквы у ребенка начинают звучать как надо, испытываешь большое чувство благодарности", - констатировала Лийви.
Керсти работает в Йыхвиской основной школе 18 лет. "Время от времени получаю предложения о переходе. Я отказываюсь, ведь у меня такие отзывчивые и дружелюбные коллеги".
О профессии логопеда Керсти мечтала уже с третьего класса, даже не умея в то время правильно ее назвать. "Учительница попросила нас написать, кем мы хотим стать, и вернула нам эти сочинения, когда мы учились уже в девятом классе. Оказалось, что я написала, что хочу стать учителем эстонского языка и особенно учила бы тех детей, которым трудно", - вспоминает она.
Признание коллег - самая большая победа
О выбранной лучшим школьным руководителем Ида-Вирумаа Марилийз Одер можно сказать: пришла, увидела, победила. Кохтла-Ныммеской школой она руководит всего третий год.
- Немного пугает, что признание пришло так рано. Я ведь еще настолько в начале, насколько вообще можно быть. Мои коллеги сумели, выдвинув на конкурс, тронуть мое сердце. Это самая большая победа для руководителя, когда команда его замечает, а остальное, по сути, формальность.
Марилийз прекрасно чувствовала себя на образовательном гала еще в прошлом году. "На том вечере мы решили, что в следующий год пойдем на мероприятие большей компанией. Тогда я еще не знала, что будет такое признание".
Главный организатор образовательного гала, проектный руководитель Эстонского клуба госчиновников Вирве Линдер, как бывший работник образования, считает своим кровным делом отмечать учителей и вывела их чествование на совершенно новый уровень. В прошлом году ее назвали за это другом образования.
Образовательный гала стал частью празднования отмечаемой в Йыхвиском концертном доме годовщины уезда. Нынче отметили 698-ю годовщину первого упоминания уезда. Праздник оживили Геттер Яани с Таллиннским полицейским оркестром и группа рэперов "5Miinust".
Лауреаты республиканского конкурса "Учитель года" определятся в субботу на гала-вечере "Эстония учится и благодарит" в Пярнуском концертном доме.
Победители нынешнего уездного конкурса
- Лучший учитель детсада - Мариана Верш (кохтла-ярвеский детсад "Rukkilill")
- Классный учитель - Кристи Гольдберг (Тойлаская гимназия), также номинант республиканского конкурса
- Учитель-предметник основной школы - Татьяна Бордиян (Кохтла-Ярвеская Кесклиннаская основная школа)
- Классный руководитель - Лийви Йыэметс (Йыхвиская основная школа)
- Учитель гимназического звена - Анне Мари Роост (Кохтла-Ярвеская гимназия)
- Преподаватель предметов по специальности - Валентина Волкова (Ида-Вирумааский центр профобразования)
- Опорный специалист - Керсти Рейманн (Йыхвиская основная школа)
- Учитель образования по интересам - Лилия Худякова (Силламяэский центр культуры)
- Преподаватель вуза - Сергей Павлов (Вирумааский колледж Таллиннского технического университета), также номинант республиканского конкурса
- Руководитель учебного учреждения - Марилийз Одер (Кохтла-Ныммеская школа), также номинант республиканского конкурса
- Друг образования - Вирумааское общество эстонского образования, также номинант республиканского конкурса
- Достижение в сфере образования Ида-Вирумаа - организация конкурса и концерта самодеятельной песни "Маленькая песня для большой сцены" в течение трех лет (Кохтла-Ярвеская гимназия)