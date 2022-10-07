В пятницу в Доме культуры «Ругодив» в Нарве состоялась церемония награждения по результатам городского конкурса «Учитель года 2022».
В Нарве наградили победителей конкурса «Учитель года 2022»
В этом году в конкурсе «Учитель года» приняли участие 18 педагогов в 6 номинациях. Звание «Учитель года 2022» получила Наталья Емельянова – учитель математики Нарвского Языкового лицея, пишет "Постимеэс".
В номинации «Лучший учитель – друг детей» победу одержала Елена Боровкова - логопед Нарвского детского сада Potsataja. Победителем в номинации «Лучший учитель-лидер» стала Ольга Зимина - учитель математики Нарвской Ваналиннаской государственной школы. Лучшими творческими учителями признали Cветлану Войтенко - педагога по вокалу и хоровому дирижированию Нарвской музыкальной школы и учителя биологии Нарвской Пяхклимяэской гимназии – Елену Цывареву. В номинации «Лучший учитель, использующий инфотехнологии» победила Елена Бочкова -педагог Нарвского детского сада Tareke. В номинации «Лучший учитель-ментор» победу одержала Елена Старшова – учитель рукоделия и домоводства Нарвской Солдинаской гимназии.
Также были отмечены вышедшие на пенсию педагоги и молодые учителя, впервые пришедшие работать в школу.
«Поздравляем всех победителей и номинантов конкурса «Учитель года 2022». Особенную радость вызывает то, что сегодня на сцене рядом с опытными учителями мы отмечаем и «молодых» учителей. Я уверена, что каждый учитель в любой школе уже победитель, как для своих учеников, так и для руководства, ведь – это не просто профессия – это призвание и образ жизни, требующий полной отдачи двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Спасибо всем учителям за бесценный труд, профессионализм, терпение и мудрость» – сказала мэр города Нарвы Катри Райк.
Целью конкурса является признание учителей и специалистов образования, работающих в учебных заведениях города Нарвы, чей труд и личный пример способствовали развитию учебного заведения, всестороннему развитию детей, положительно повлияли на имидж учебных заведений, города и региона. В конкурсе могли принять участие учителя, руководители и другие специалисты сферы образования всех общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, спортивных школ и школ по интересам.