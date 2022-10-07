В Нарве наградили победителей конкурса «Учитель года 2022»

«Поздравляем всех победителей и номинантов конкурса «Учитель года 2022». Особенную радость вызывает то, что сегодня на сцене рядом с опытными учителями мы отмечаем и «молодых» учителей. Я уверена, что каждый учитель в любой школе уже победитель, как для своих учеников, так и для руководства, ведь – это не просто профессия – это призвание и образ жизни, требующий полной отдачи двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Спасибо всем учителям за бесценный труд, профессионализм, терпение и мудрость» – сказала мэр города Нарвы Катри Райк.