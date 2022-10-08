Куда пойти в субботу, 8 октября в Ида-Вирумаа?

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Дюймовочка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.

* В Белом зале Нарва-Йыэсууского центра по интересам в 12.00 - конференция и выставка "Adolph Hahn 190" / "Адольф Ган - 190".

* В зале Тойлаской гимназии в 15.00 - праздничное времяпрепровождение, посвященное Дню пожилых людей.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме - празднование 70-летия дня народного танца и народного дома Кохтла-Нымме: 16.00 - обсуждение "Rahvatantsu minevik, olevik, tulevik" / "Прошлое, настоящее и будущее народного танца"; 18.00 - праздничный концерт; 20.00 - танцевальный вечер. Бесплатно.