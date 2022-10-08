Министр Лукас: Украина готова признавать образование учившихся в Эстонии детей беженцев

"Мы знаем, что некоторые дети учатся в эстонских школах и продолжают учиться дистанционно в украинских школах. Все они хотят в скором времени вернуться домой, но их родители опасаются, что украинские школы не признают образование, полученное в других странах", – сказал Лукас министру образования Украины на встрече в Ивано-Франковске.

Шкарлет пояснил, что многие дети уже вернулись на родину и проблем с признанием образования, полученного в иностранных государствах, у них не было.