Министр образования Украины Сергей Шкарлет заверил своего эстонского коллегу Тыниса Лукаса, что у возвращающихся на родину детей украинских беженцев не возникает проблем с признанием полученного в других государствах образования.
Министр Лукас: Украина готова признавать образование учившихся в Эстонии детей беженцев
Министр Лукас: Украина готова признавать образование учившихся в Эстонии детей беженцев
"Мы знаем, что некоторые дети учатся в эстонских школах и продолжают учиться дистанционно в украинских школах. Все они хотят в скором времени вернуться домой, но их родители опасаются, что украинские школы не признают образование, полученное в других странах", – сказал Лукас министру образования Украины на встрече в Ивано-Франковске.
Шкарлет пояснил, что многие дети уже вернулись на родину и проблем с признанием образования, полученного в иностранных государствах, у них не было.
Присутствовавшие на встрече министры образования Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии сошлись во мнении, что дети украинских беженцев вернутся домой с дополнительными опытом и знаниями, которые пригодятся им в дальнейшем.