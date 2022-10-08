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Глава МИД Эстонии: приветствуем взрыв на Крымском мосту

Erik Kalda
, ajakirjanik
Глава МИД Эстонии: приветствуем взрыв на Крымском мосту
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Eero Vabamägi

Рано утром 8 октября на Крымском мосту случился пожар. Высказываются предположения, что речь идет о взрывах, за которыми, по мнению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, может стоять Украина.

В интервью порталу Delfi Рейнсалу напомнил, что Украина давно давала понять, что ее цель – взорвать мост.

"Положительно то, что движение там встало", – заявил он.

Рейнсалу не исключает, что взрыв на мосту был запланирован именно на сегодня, поскольку накануне был 70-летний юбилей президента России Владимира Путина.

Рейнсалу считает возможный взрыв на мосту смелым поступком. "Эстония приветствует это и поздравляет украинские спецподразделения которые, как предполагается, стоят за этой операцией", – заявил он.

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