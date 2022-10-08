Глава МИД Эстонии: приветствуем взрыв на Крымском мосту

В интервью порталу Delfi Рейнсалу напомнил, что Украина давно давала понять, что ее цель – взорвать мост.

"Положительно то, что движение там встало", – заявил он.

Рейнсалу не исключает, что взрыв на мосту был запланирован именно на сегодня, поскольку накануне был 70-летний юбилей президента России Владимира Путина.