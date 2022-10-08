Рано утром 8 октября на Крымском мосту случился пожар. Высказываются предположения, что речь идет о взрывах, за которыми, по мнению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, может стоять Украина.
Глава МИД Эстонии: приветствуем взрыв на Крымском мосту
Глава МИД Эстонии: приветствуем взрыв на Крымском мосту
В интервью порталу Delfi Рейнсалу напомнил, что Украина давно давала понять, что ее цель – взорвать мост.
"Положительно то, что движение там встало", – заявил он.
Рейнсалу не исключает, что взрыв на мосту был запланирован именно на сегодня, поскольку накануне был 70-летний юбилей президента России Владимира Путина.
Рейнсалу считает возможный взрыв на мосту смелым поступком. "Эстония приветствует это и поздравляет украинские спецподразделения которые, как предполагается, стоят за этой операцией", – заявил он.