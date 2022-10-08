На прошлой неделе стало известно, что базовая цена универсальной услуги электроснабжения составит 15,4 цента/кВтч. Тем не менее, цена на фондовом рынке была ниже, чем в последние несколько дней.
Биржевая цена на электроэнергию в последние дни была ниже, чем на универсальное обслуживание.
Менеджер Nord Pool по балтийскому рынку Ингрид Арус сказала, что низкая цена обусловлена теплой погодой и сильным ветром. „Как в странах Северной Европы, Балтии, так и в Центральной Европе производство ветровой энергии установило дневные рекорды, что привело к отрицательным ночным ценам в странах Северной Европы“, — сказал она и добавила: „Однако в странах Балтии по-прежнему наблюдается дефицит, в результате чего наши цены находятся на более высоком уровне, чем в странах Северной Европы“, пишет "Delfi".
Руководитель коммуникационного проекта Elering Эло Эллермаа также отметил, что в последние дни в этом районе было много энергии ветра. „Вероятно, это повлияет на цену, а также на падение цены на газ“, - сказал он.
Министр предпринимательства и информационных технологий Кристиан Ярван посоветовал людям задуматься о своих потребительских привычках. Если есть возможность следить за биржевой ценой и настраивать свою жизнь в соответствии с так называемыми более дешевыми часами, вы можете выбрат остаться на фондовом рынке. Для тех, кто не любит такой риск, можно выбрать универсальную услугу, где цена одинакова в течение дня.