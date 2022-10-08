Биржевая цена на электроэнергию в последние дни была ниже, чем на универсальное обслуживание.

Менеджер Nord Pool по балтийскому рынку Ингрид Арус сказала, что низкая цена обусловлена ​​теплой погодой и сильным ветром. „Как в странах Северной Европы, Балтии, так и в Центральной Европе производство ветровой энергии установило дневные рекорды, что привело к отрицательным ночным ценам в странах Северной Европы“, — сказал она и добавила: „Однако в странах Балтии по-прежнему наблюдается дефицит, в результате чего наши цены находятся на более высоком уровне, чем в странах Северной Европы“, пишет "Delfi".

Руководитель коммуникационного проекта Elering Эло Эллермаа также отметил, что в последние дни в этом районе было много энергии ветра. „Вероятно, это повлияет на цену, а также на падение цены на газ“, - сказал он.