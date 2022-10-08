В воскресенье в ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool Эстония средняя дневная цена электричества будет на десять процентов дороже и составит 139 евро за мегаватт-час, сообщили ERR.
В воскресенье цена на биржевую электроэнергию вырастет на десять процентов
В воскресенье цена на биржевую электроэнергию вырастет на десять процентов
Самая высокая цена ожидается в вечернее время, с восьми до девяти часов, и составит она 268 евро за мегаватт-час. Самые дешевые часы в воскресенье днем будут с трех до четырех, когда цена будет составлять 77 евро за мегаватт-час.
В Финляндии в течение последних трех дней мегаватт-час стоил в среднем от четырех до восьми евро в сутки, однако в воскресенье цена электроэнергии составит 11 евро. В Латвии и Литве цена в воскресенье составит 140 евро за мегаватт-час.
В Эстонии средняя цена на прошлой неделе составляла 187,56 евро и ниже этой цифры падала только один раз за последние три с половиной месяца.