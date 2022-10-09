Тарту, как и Таллинн, в целях экономии отменяет новогодние фейерверки

Мэр Урмас Клаас говорит, что Тарту также нужен план экономии. Однако такой план составляется с учетом долгосрочной перспективы, а не только предстоящих зимних месяцев, пишет ERR.

"Мы говорим о том, какие инвестиции мы сделали или планируем сделать в следующем году, чтобы эти экономия и бережливость оказали большее влияние", – сказал Клаас.

Клаас приводит в пример проект освещения Тарту, цель которого – заменить 7000 натриевых ламп на светодиодные в течение следующего года. "После этих работ большая часть города Тарту будет оснащена более экономичными светодиодными светильниками", – добавляет Клаас.

"Этот бюджет на данный момент оценивается в 2,8 млн евро, которые мы для этого инвестируем. И эта ежегодная экономия составляет полмиллиона – 700 000 евро в год. Здесь мы видим, что эта инвестиция окупится за какой-то год, и мы таким образом добьемся значительной экономии", – сказал Гласс.

По словам Клааса, в настоящее время анализируется, как и каким образом будет сокращено или изменено время использования уличного освещения, а также когда и в какой степени будут украшать университетский город в честь рождественских праздников.