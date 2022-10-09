Рост цен делает менее доступной экологически чистую продукцию

С осени этого года государство будет поддерживать дополнительными деньгами школы и детские сады, которые предлагают детям экологически чистое питание, то есть используют не менее 20% продуктов экологически чистого земледелия, передает ERR.

По данным Maaleht, в настоящее время таких учреждений около 50. Цель поддержки заключается в том, чтобы в ближайшие годы не менее четверти детей могли питаться экологически чистыми продуктами в школе или детском саду. Благодаря поддержке возрос интерес детских учреждений к экологически чистым продуктам питания, но теперь не хватает отечественного сырья.