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Рост цен делает менее доступной экологически чистую продукцию

Erik Kalda
, ajakirjanik
Рост цен делает менее доступной экологически чистую продукцию
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Цель государственной поддержки заключается в том, чтобы в ближайшие годы не менее четверти детей могли питаться экологически чистыми продуктами в школе или детском саду.
Цель государственной поддержки заключается в том, чтобы в ближайшие годы не менее четверти детей могли питаться экологически чистыми продуктами в школе или детском саду. Фото: unknown

Палата сельского хозяйства и торговли обеспокоена тем, что внезапный рост цен будет вынуждать все больше и больше людей отказываться от экологически чистых продуктов. Это касается как частных потребителей, так и школ и детских садов.

С осени этого года государство будет поддерживать дополнительными деньгами школы и детские сады, которые предлагают детям экологически чистое питание, то есть используют не менее 20% продуктов экологически чистого земледелия, передает ERR.

По данным Maaleht, в настоящее время таких учреждений около 50. Цель поддержки заключается в том, чтобы в ближайшие годы не менее четверти детей могли питаться экологически чистыми продуктами в школе или детском саду. Благодаря поддержке возрос интерес детских учреждений к экологически чистым продуктам питания, но теперь не хватает отечественного сырья.

Вице-председатель совета Палаты сельского хозяйства и торговли Мирьям Пиккметс заявила, что производство в секторе экологически чистой продукции также значительно подорожало, кроме того, лето было засушливым.

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