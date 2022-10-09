Кая Каллас британской газете: большинство местных русских разделяют позицию эстонцев

В интервью премьер-министр упомянула и русскоязычных жителей Эстонии. По ее словам, большинство местных русских разделяют позицию эстонцев. "Они видят, насколько хуже жизнь на российской стороне, – цитирует Postimees интервью Каи Каллас британскому изданию. – Они также очень хорошо понимают, что если Россия придет "освободить" Эстонию, их дома в первую очередь будут стерты с лица земли или разрушены".