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Кая Каллас британской газете: большинство местных русских разделяют позицию эстонцев

Erik Kalda
, ajakirjanik
Кая Каллас британской газете: большинство местных русских разделяют позицию эстонцев
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британскому изданию The Telegraph рассказала о важности помощи для Украины, невозможность переговоров с президентом РФ и позиции русскоязычного населения Эстонии.

В интервью премьер-министр упомянула и русскоязычных жителей Эстонии. По ее словам, большинство местных русских разделяют позицию эстонцев. "Они видят, насколько хуже жизнь на российской стороне, – цитирует Postimees интервью Каи Каллас британскому изданию. – Они также очень хорошо понимают, что если Россия придет "освободить" Эстонию, их дома в первую очередь будут стерты с лица земли или разрушены".

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