Министр культуры о борьбе с советской символикой: в нынешнем виде проект закона неприемлем

Многое из того, что 60 лет назад казалось допустимым и уместным, сегодня таковым не считается, и теперь эстонские власти преисполнены решимости освободить города и поселки Эстонии от советской символики и так называемых красных монументов.

Один за другим в Нарве, Тарту, Пярну, а теперь и в столице демонтируют памятники и мемориальные плиты, напоминающие о советском режиме, сообщает ERR.

Но поскольку правовая основа этих акций, скажем так, достаточно зыбкая, её решили укрепить. Так на свет появился законопроект, который окрестили законом о "красных" монументах. На самом деле он называется проектом изменения Строительного кодекса.

"В августе правительство пришло к заключению, что на случай, если из-за каких-то монументов будут возникать разногласия с местными властями, надо на законодательном уровне дать правительству больше полномочий. И так Министерству юстиции было поручено подготовить соответствующий проект. Но, когда нам прислали этот проект на согласование, выяснилось, что в Минюсте пошли намного дальше, и документ касается уже не только "красных" монументов, но и различных скульптур, зданий и сооружений", - заявила министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).

Проект обязывает местные власти в течение трех месяцев удалить из общественного пространства сооружения с символикой, которая "оправдывает оккупационный режим либо ассоциируется с актом агрессии, геноцидом (...) или военным преступлением". Это требование распространяется и на объекты, находящиеся на частной земле.

"Если, например, на здании находится барельеф с гербом СССР, то, разумеется, никто, не будет сносить всё здание, но герб надо убрать. Что касается монументов, то там удаление какого-то символа, по сути, мало что меняет, и речь идет о сносе всего монумента", - пояснила министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (партия "Отечество").

Но в Эстонии нет никакого официального списка запрещённых символов.