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Выпивший велосипедист упал и оказался в больнице

Северное побережье
Выпивший велосипедист упал и оказался в больнице
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Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное).
Велосипеды и самокаты (фото иллюстративное). Фото: Ilja Smirnov

Воскресным вечером в Йыхви мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с велосипеда.

По сообщению полиции, дорожное происшествие случилось 9 октября в 20.36 на улице Раквере в Йыхви: 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения во время движения не справился с управлением велосипедом и упал.

Велосипедиста доставили в отделение скорой медпомощи Ида-Вирумааской центральной больницы.

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