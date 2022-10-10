Осень - неспокойное время: государство призывает готовиться к кризисным ситуациям

В конце 2020 года Спасательный департамент уже рассылал всем жителям Эстонии инструкции о том, как вести себя в кризисной ситуации. Теперь готов дополненный выпуск, в котором помимо уже знакомых тем можно найти инструкции о том, как бороться с проблемами психического здоровья, ситуациями из-за информационной войны, военными угрозами и многими другими проблемами в кризисной ситуации.

В середине обновленного справочника можно также найти список запасов, который можно взять с собой в магазин, чтобы убедиться, что дома есть все необходимое. Такой же список запасов можно найти и на сайте olevalmis.ee\ru. Спасательный департамент рекомендует убедиться, что у пожилых родственников и соседей такой список тоже есть, а при необходимости распечатать его.

Руководство по поведению в кризисных ситуациях поступит в почтовые ящики 576 тысяч домохозяйств в ближайшие месяцы. Справочник составлен на эстонском, русском и английском языках. За дополнительным экземпляром справочника или копией на другом языке Спасательный департамент просит обращаться в местное самоуправление или ближайший спасательный центр.

Необходимую информацию можно также найти в мобильном приложении "Ole valmis!" и на веб-сайте olevalmis.ee\ru.