В почтовый ящик каждого жителя Эстонии положат справочник, в котором собраны старые и новые советы о том, как лучше всего справиться с возможными кризисными ситуациями. Об этом рассказал Спасательный департамент.
Осень - неспокойное время: государство призывает готовиться к кризисным ситуациям
В Спасательном департаменте напомнили, что в октябре 2019 года крупномасштабная буря оставила без электричества 60 тысяч домохозяйств на юго-востоке Эстонии и до неузнаваемости изменила повседневную жизнь страны. Последствия того шторма затронули десятки тысяч людей и показали, что готовность к кризису была плохой.
Нужно быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии также в результате изменившейся ситуации с безопасностью, что тоже отметили в Спасательном департаменте.
- Не нужно бояться кризисных ситуаций - к ним нужно готовиться и быть готовым, - говорит эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. - Умный человек, заботящийся о своих близких, готовится вместе с семьей - думает, как справиться с более сложной ситуацией, следит за тем, чтобы дома был достаточный запас еды, питья, лекарств и предметов первой необходимости, а также думает о том, как помочь пожилым родственникам и соседям. В руководстве, которое будет отправлено каждому жителю страны, имеются советы о том, как люди должны подготовиться к кризисам, и дается обзор того, какие кризисы могут изменить нашу повседневную жизнь.
Виркала предупреждает, что в случае кризисов оказание некоторых жизненно важных и привычных услуг может быть прервано. Например, пропадут электричество, центральное отопление или подключение к интернету, может случиться наводнение или по какой-то причине дороги будут непроходимы. "Это, в свою очередь, вызывает потребность в продовольствии, воде и информации", - подчеркнул Виркала.
В конце 2020 года Спасательный департамент уже рассылал всем жителям Эстонии инструкции о том, как вести себя в кризисной ситуации. Теперь готов дополненный выпуск, в котором помимо уже знакомых тем можно найти инструкции о том, как бороться с проблемами психического здоровья, ситуациями из-за информационной войны, военными угрозами и многими другими проблемами в кризисной ситуации.
В середине обновленного справочника можно также найти список запасов, который можно взять с собой в магазин, чтобы убедиться, что дома есть все необходимое. Такой же список запасов можно найти и на сайте olevalmis.ee\ru. Спасательный департамент рекомендует убедиться, что у пожилых родственников и соседей такой список тоже есть, а при необходимости распечатать его.
Руководство по поведению в кризисных ситуациях поступит в почтовые ящики 576 тысяч домохозяйств в ближайшие месяцы. Справочник составлен на эстонском, русском и английском языках. За дополнительным экземпляром справочника или копией на другом языке Спасательный департамент просит обращаться в местное самоуправление или ближайший спасательный центр.
Необходимую информацию можно также найти в мобильном приложении "Ole valmis!" и на веб-сайте olevalmis.ee\ru.
Исследования показали Спасательному департаменту, что готовность жителей Эстонии справиться с кризисом пока достаточно низка: менее пятой части населения оценили свою готовность к кризису как достаточную. Лучше всего к возможной чрезвычайной ситуации подготовлены жители Западной и Южной Эстонии, а наименее - жители Северной Эстонии, не говорящие на эстонском языке и пожилые люди.