Утонувшей лисе спасатели сделали массаж сердца, но безрезультатно

В субботу, 8 октября, в 9.26 спасатели выехали по вызову в деревню Варья волости Люганузе, где лиса попала в водозаборный пруд с полиэтиленовыми краями и не могла оттуда сама выбраться.

Как рассказали потом в Идаском спасательном центре, спасатели стали бросать в пруд ветки, чтобы животное смогло выбраться, а затем на помощь в воду отправился спасатель в резиновом костюме.

Лису вытащили и сделали животному массаж сердца, но вернуть ее к жизни так и не удалось.