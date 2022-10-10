В Люганузеской волости лисица угодила в водозаборный пруд и не смогла выбраться. Разбиравшиеся с этим спасатели встревожены, что опасность там может грозить не только животным.
Утонувшей лисе спасатели сделали массаж сердца, но безрезультатно
Утонувшей лисе спасатели сделали массаж сердца, но безрезультатно
В субботу, 8 октября, в 9.26 спасатели выехали по вызову в деревню Варья волости Люганузе, где лиса попала в водозаборный пруд с полиэтиленовыми краями и не могла оттуда сама выбраться.
Как рассказали потом в Идаском спасательном центре, спасатели стали бросать в пруд ветки, чтобы животное смогло выбраться, а затем на помощь в воду отправился спасатель в резиновом костюме.
Лису вытащили и сделали животному массаж сердца, но вернуть ее к жизни так и не удалось.
История с лисой продемонстрировала спасателям, что таким образом построенный водозаборный пруд опасен и для жителей прилегающих территорий, в том числе детей, поскольку нет возможностей выбраться из воды самостоятельно.