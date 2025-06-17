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Вт, 17.06.2025
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Ragn-Sells построит в Нарве опытный цех по обогащению сланцевой зоны

Первая банка краски и тестер, подтверждающие, что сланцевая зола подходит для производства белой порошковой краски.

Опытный цех по обогащению сланцевой зоны должен быть запущен компанией Ragn-Sells в Нарвском промышленном парке в течение 2026 года, сообщает rus.err.

Параллельно с постройкой опытного производства компания R-S OSA Service, R-S OSA Service, входящая в концерн Ragn-Sells, разрабатывает планы строительства промышленного завода, который будет производить 500 000 тонн карбоната кальция в год. На заводе будут работать от 50 до 100 человек.

Ragn-Sells разрабатывает технологию извлечения из сланцевой золы карбоната кальция, который используется при производстве красок, оконных рам и многих других товаров, с 2019 года.

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