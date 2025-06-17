Ragn-Sells построит в Нарве опытный цех по обогащению сланцевой зоны

Параллельно с постройкой опытного производства компания R-S OSA Service, R-S OSA Service, входящая в концерн Ragn-Sells, разрабатывает планы строительства промышленного завода, который будет производить 500 000 тонн карбоната кальция в год. На заводе будут работать от 50 до 100 человек.