Ragn-Sells построит в Нарве опытный цех по обогащению сланцевой зоны

Опытный цех по обогащению сланцевой зоны должен быть запущен компанией Ragn-Sells в Нарвском промышленном парке в течение 2026 года, сообщает rus.err.
Параллельно с постройкой опытного производства компания R-S OSA Service, R-S OSA Service, входящая в концерн Ragn-Sells, разрабатывает планы строительства промышленного завода, который будет производить 500 000 тонн карбоната кальция в год. На заводе будут работать от 50 до 100 человек.
Ragn-Sells разрабатывает технологию извлечения из сланцевой золы карбоната кальция, который используется при производстве красок, оконных рам и многих других товаров, с 2019 года.