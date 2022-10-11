ОДИН ВОПРОС ⟩ По какому случаю отмечается День Алутагузе?

Председатель Йыхвиского волостного собрания и историк ВАЛЛО РЕЙМАА:

- Алутагузе - это древнее название Ида-Вируского уезда. Центром средневекового Алутагузеского уезда был город Нарва. Когда Петр I во время Северной войны присоединил Нарву к Петербургской губернии, Алутагузе утратил свой тогдашний административный центр и сельские регионы уезда присоединили к Вирумаа. Несмотря на это, Крейцвальд и через полтора века очень четко различал в своем "Калевипоэге" Алутагузе и Вирумаа.

При образовании Эстонской Республики одним из первых административно-организационных решений стало возрождение Алутагузеского уезда. Однако к тому времени наряду с Нарвой в конкуренты вышел Йыхви, и из-за спора между ними не удалось договориться о местоположении уездного центра, поэтому через год только что созданный уезд ликвидировали.