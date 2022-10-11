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ОДИН ВОПРОС ⟩ По какому случаю отмечается День Алутагузе?

Северное побережье
По какому случаю отмечается День Алутагузе?
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Валло Реймаа.
Валло Реймаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Йыхвиском концертном доме 6 октября отмечали День Алутагузе - с момента первого упоминания этого края минуло 698 лет.

Председатель Йыхвиского волостного собрания и историк ВАЛЛО РЕЙМАА:

- Алутагузе - это древнее название Ида-Вируского уезда. Центром средневекового Алутагузеского уезда был город Нарва. Когда Петр I во время Северной войны присоединил Нарву к Петербургской губернии, Алутагузе утратил свой тогдашний административный центр и сельские регионы уезда присоединили к Вирумаа. Несмотря на это, Крейцвальд и через полтора века очень четко различал в своем "Калевипоэге" Алутагузе и Вирумаа.

При образовании Эстонской Республики одним из первых административно-организационных решений стало возрождение Алутагузеского уезда. Однако к тому времени наряду с Нарвой в конкуренты вышел Йыхви, и из-за спора между ними не удалось договориться о местоположении уездного центра, поэтому через год только что созданный уезд ликвидировали.

Когда несколько лет назад мне позвонила Анне Нургамаа и рассказала о проблеме, что для торжества госчиновников требуется хорошее название, то я предложил старое название уезда - Алутагузе, оно и вошло в обиход.

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