В Йыхвиском концертном доме 6 октября отмечали День Алутагузе - с момента первого упоминания этого края минуло 698 лет.
ОДИН ВОПРОС ⟩ По какому случаю отмечается День Алутагузе?
Председатель Йыхвиского волостного собрания и историк ВАЛЛО РЕЙМАА:
- Алутагузе - это древнее название Ида-Вируского уезда. Центром средневекового Алутагузеского уезда был город Нарва. Когда Петр I во время Северной войны присоединил Нарву к Петербургской губернии, Алутагузе утратил свой тогдашний административный центр и сельские регионы уезда присоединили к Вирумаа. Несмотря на это, Крейцвальд и через полтора века очень четко различал в своем "Калевипоэге" Алутагузе и Вирумаа.
При образовании Эстонской Республики одним из первых административно-организационных решений стало возрождение Алутагузеского уезда. Однако к тому времени наряду с Нарвой в конкуренты вышел Йыхви, и из-за спора между ними не удалось договориться о местоположении уездного центра, поэтому через год только что созданный уезд ликвидировали.
Когда несколько лет назад мне позвонила Анне Нургамаа и рассказала о проблеме, что для торжества госчиновников требуется хорошее название, то я предложил старое название уезда - Алутагузе, оно и вошло в обиход.