СПАСАТЕЛИ ⟩ Курильщик выбросил из окна горевшее одеяло

По словам владельца одеяла, он курил и заснул, а одеяло загорелось. Мужчину разбудил датчик дыма, и он выбросил горевшее одеяло из окна квартиры.

В огне никто не пострадал. Спасатели потушили тлевшее во дворе одеяло и попросили проветрить квартиру.

Молодежь развела большой костер в городском парке

Вечером 7 октября спасатели отправились в парк на улице Айа в Нарва-Йыэсуу, где группа молодых людей разожгла большой костер.

К моменту прибытия спасателей костер был оставлен без присмотра, и спасатели потушили его.

В центре Йыхви подожгли дверь ресторана

Вечером 9 октября в центр тревоги поступило сообщение о возгорании перед суши-рестораном "LAK" на улице Раквере в Йыхви. Огонь потушили менее чем за десять минут. Дверь и терраса ресторана были повреждены.