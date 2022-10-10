В пять часов утра 9 октября спасатели получили сообщение о горящем одеяле перед многоквартирным домом на улице Ранна в Силламяэ.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Курильщик выбросил из окна горевшее одеяло
7-9 октября 2022 г.
Курильщик выбросил из окна горевшее одеяло
По словам владельца одеяла, он курил и заснул, а одеяло загорелось. Мужчину разбудил датчик дыма, и он выбросил горевшее одеяло из окна квартиры.
В огне никто не пострадал. Спасатели потушили тлевшее во дворе одеяло и попросили проветрить квартиру.
Молодежь развела большой костер в городском парке
Вечером 7 октября спасатели отправились в парк на улице Айа в Нарва-Йыэсуу, где группа молодых людей разожгла большой костер.
К моменту прибытия спасателей костер был оставлен без присмотра, и спасатели потушили его.
В центре Йыхви подожгли дверь ресторана
Вечером 9 октября в центр тревоги поступило сообщение о возгорании перед суши-рестораном "LAK" на улице Раквере в Йыхви. Огонь потушили менее чем за десять минут. Дверь и терраса ресторана были повреждены.
Полиция провела на месте следственные действия.
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