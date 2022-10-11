Михкель Нестор: Перспективы промышленности быстро ухудшились

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, объем производства в обрабатывающей промышленности Эстонии сокращается уже третий месяц. С учетом того, что это крупнейший сектор экономики Эстонии, который только в прошлом году дал 15% добавленной стоимости, созданной во всей экономике, это проблема для всех нас.

В то же время наибольший вклад в сокращение производства внесли крупнейшие отрасли Эстонии: деревообрабатывающая и металлообрабатывающая. Объемы производства обоих видов деятельности примерно на 10% ниже, чем в прошлом году, что нельзя считать незначительным снижением. Объем производства значительно сократился и в ряде других средних промышленных секторов, таких как производство мебели, резиновая и пластмассовая промышленность, химическая промышленность и производство строительных материалов.

Хороших новостей, т.е. секторов, где объем производства увеличился за последние три месяца, относительно мало, и речь идет, скорее, о небольших сферах деятельности. Исключением здесь является электронная промышленность, где объемы производства в последние месяцы были примерно на 10% выше, чем год назад.