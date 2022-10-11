Канцлер права считает, что Нарва-Йыэсуу ввел незаконное постановление

Постановление устанавливает несколько требований к строительству резервуара для сбора и системе очистки сточных вод. В том числе регулируется порядок уведомления о строительстве и уведомления об использовании для их строительства и ввода в эксплуатацию. Однако, по словам канцлера права, большинство этих требований не нужно устанавливать постановлением местного самоуправления, поскольку они уже предусмотрены в Строительном кодексе, Законе о воде и изданных на их основе постановлениях министра. "Местному самоуправлению нет нужды регулировать то, что уже регулируется законом. Если в постановлении горсобрания повторяется то, что сказано в законе, то соответствующее положение всегда должно быть изменено при изменении закона. При это надо следить, чтобы поправка к постановлению вступила в силу одновременно с изменением закона", - написала канцлер права Юлле Мадизе в письме председателю Нарва-Йыэсууского горсобрания Ааре Объяртелю.