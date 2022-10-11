Гонщики заработали в Пайкузе четыре призовых места

Но это не значит, что у всех всё очень хорошо получалось. У мотоцикла Аллара Кеэрме отказал мотор, да и некоторых других гонщиков преследовали неудачи. "Рулон очков где-то в лесу зацепило веткой, поэтому запачканная пленка для очков не менялась", - сказал Рихо Кеэрме. А случилось это на ранней стадии гонки, так что незапланированная остановка в боксе означала бы потерю времени.

- Я не смог бы тогда заправляться настолько часто, чтобы дойти до конца, поэтому несколько кругов вытерпел, - объяснил Рихо Кеэрме свой более сдержанный, чем обычно, разгон. К счастью, видимости, благодаря сухой осени, и смелости ему хватило, чтобы победить в своем классе, хотя иной обычно отстававший от него гонщик увидел в этот раз клетчатый флажок раньше него, ведь речь шла не о гонщике класса эндуро.

Вторым идавирусцем, поднявшимся в Пайкузе на высшую ступень пьедестала, стал Рауно Волдек, победивший в любительском В-классе. Хорошо выступил также редко соревнующийся в последнее время Кристофер Талли, занявший в классе Е2 третье место. Вторым в этом же классе стал Танель Раук.