Стену под навесом у главного входа в общее здание полиции и спасателей, строительство которого будет завершено в следующем году в Кивиыли, украсит настенное панно под названием "Pitser".
Будущее здание полиции и спасателей в Кивиыли украсит панно под названием "Pitser"
Авторами работы-победительницы художественного конкурса общего здания являются художники Маргус Таммик и Эва Унт. Стоимость заказанного у них произведения составляет около 47000 евро с учетом НСО. Панно будет готово весной 2023 года.
Жюри под председательством архитектора общего здания Мартина Аунина выбрало победителей из девяти полученных работ. По мнению жюри, дизайн панно соответствует лаконичной архитектуре здания и находится в диалоге с визуальным языком кивиылиского общего здания. "Панно "Pitser" дает визуальную возможность рассматривать само общее здание как произведение искусства. Настенное панно создает пространство для разных интерпретаций. Концепция художественного произведения объединяет основных пользователей общего здания - полицию и спасательную службу - и поддерживает согласованность между окружающей средой и обоими ведомствами. Размеры художественного произведения, состоящего из бетонных элементов, составляют 1,7х2,6 метра", - сообщило "Riigi Kinnisvara", которое строит здание.
Эва Унт и Маргус Таммик оба окончили Эстонскую художественную академию, Ева - отделение живописи свободных искусств, а Маргус - отделение внутренней архитектуры. Вместе и по отдельности они были отмечены несколькими наградами как в Эстонии, так и за рубежом, среди прочего в 2022 году они получили награду за созданный для Сааремааской госгимназии фотоколлаж "Elu ätsed". В 2021 году их совместная инсталляция "Kärajad" победила в художественном конкурсе Раплаского государственного дома.
Перед строящимся сейчас Кохтла-Ярвеским зданием полиции и спасателей будет установлено произведение скульптора Урмаса Вийка "Ohakas" стоимостью 72000 евро.
В 2011 году вступил в силу Закон о заказе произведений искусства, согласно которому произведения искусства должны приобретаться не менее чем за 1% стоимости строительства общественных зданий. С 2021 года верхний предел цены произведений искусства составляет 110000 евро.