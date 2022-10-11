ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Большое замешательство среди кохтла-ярвеской власти

Мэр Тоомас Наэль пытался поначалу дистанцироваться от сложившейся ситуации и делать вид, дескать, пусть "органы" расследуют, а горуправление продолжит работу, несмотря на то, что два члена горуправления находятся под коррупционным подозрением. Однако за выходные мэр сменил настрой, сославшись на дополнительную информацию, которую получил об этом расследовании.

На прошлой неделе вице-мэр Виталий Бородин, подозреваемый в торговле влиянием, ответил на вопрос "Северного побережья" о своей возможной отставке, что не видит причин для нее. "Останусь я или уйду, зависит от того, захочет мэр работать со мной дальше или нет. Если скажет, что не хочет, то на этом все и закончится", - сказал он. В этот понедельник Наэль дал Бородину и вице-мэру Эвелин Данилов 24 часа на то, чтобы сообщить об уходе в отставку. Это значит, что Наэль сотрудничать с ними не хочет.