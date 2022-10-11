Коррупционный скандал еще больше прежнего спутал карты в сером доме Кохтла-Ярве. Если до сих пор городом правила, так сказать, коалиция по умолчанию, которая, правда, отрицала официальное сотрудничество, то теперь в сложном положении оказались и те политики, которые предпочли оставшейся на сегодня в оппозиции Центристской партии сотрудничество с лагерем Николая Осипенко.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Большое замешательство среди кохтла-ярвеской власти
Мэр Тоомас Наэль пытался поначалу дистанцироваться от сложившейся ситуации и делать вид, дескать, пусть "органы" расследуют, а горуправление продолжит работу, несмотря на то, что два члена горуправления находятся под коррупционным подозрением. Однако за выходные мэр сменил настрой, сославшись на дополнительную информацию, которую получил об этом расследовании.
На прошлой неделе вице-мэр Виталий Бородин, подозреваемый в торговле влиянием, ответил на вопрос "Северного побережья" о своей возможной отставке, что не видит причин для нее. "Останусь я или уйду, зависит от того, захочет мэр работать со мной дальше или нет. Если скажет, что не хочет, то на этом все и закончится", - сказал он. В этот понедельник Наэль дал Бородину и вице-мэру Эвелин Данилов 24 часа на то, чтобы сообщить об уходе в отставку. Это значит, что Наэль сотрудничать с ними не хочет.
Однако и кресло самого мэра не очень-то прочно. По некоторым данным, прежний неофициальный властный союз планировал отстранить от власти самого Наэля, но тут вмешался коррупционный скандал. Однако и то, если Бородин и Данилов уйдут, не означает, что мэр сохранит свое место. Путаница во власти сейчас слишком велика, и неизвестно, родится ли новый властный союз и о чем в нем договорятся.