354 миллиона евро должны превратить Ида-Вирумаа в лучшее место для проживания

- Как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии эти 354 миллиона евро являются сверхважным финансовым вливанием, которое мы можем предложить региону благодаря фонду справедливого перехода Евросоюза, - порадовалась министр госуправления Рийна Солман. - Если до сих пор мы в сотрудничестве с местными концентрировались прежде всего на составлении действующего плана и на том, как лучше всего использовать деньги поддержки, то теперь пора начать в полную силу осуществлять эти планы. Тут в первую очередь и необходимо осознание местными жителями того, какие изменения и процессы развития они сами хотят видеть при превращении экономики и жизненной среды Ида-Вирумаа в более надежные в будущем и экологичные. У них имеются очень хорошие идеи для этого! С другой стороны, так же важны продолжающиеся помощь и советы государства, на которые смогут опереться местные при достижении больших целей.