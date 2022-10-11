Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали в понедельник в Нарве старт осуществлению программы справедливого перехода. Ида-Вирумаа получит 354 миллиона евро из Европейского фонда справедливого перехода, созданного для поддержки тех регионов, которым предстоят особенно большие вызовы на пути к климатической нейтральности. Меры программы помогут разнообразить экономику Ида-Вирумаа и сделать этот регион более привлекательным для жизни.
354 миллиона евро должны превратить Ида-Вирумаа в лучшее место для проживания
- О вызовах зеленого поворота говорилось давно, однако война России против Украины объяснила даже последним сомневающимся, насколько важно еще быстрее отказаться от использования ископаемых энергоисточников. Стремление к климатической нейтральности - это возможность укрепить нашу энергобезопасность, сделать экономику Ида-Вирумаа более жизнеспособной, содействовать приходу в регион новых инвестиций и повысить конкурентоспособность предприятий, - сказала Кая Каллас на семинаре, посвященном началу программы справедливого перехода Эстонии в Нарве, где обсуждались возможности, открывающиеся перед регионом в связи с зеленым поворотом.
- Справедливый переход на более разнообразную экономику даст жителям Ида-Вирумаа новое чувство уверенности и создаст новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Он посодействует также улучшению здешней природы и жизненной среды. Всего этого ждет от нас также ида-вируская молодежь, обсуждавшая важность справедливого перехода на климатическом совете в прошлом году, - отметила премьер-министр Каллас, поблагодарив за поддержку Еврокомиссию и всех, кто помогает Эстонии в осуществлении программы справедливого перехода.
- Возобновляемые энергоисточники поддерживают долгосрочную конкурентоспособность и рост экономики, чего не делают ископаемые топлива. Фонд справедливого перехода поможет создать новые предприятия и модернизировать старые, а также привлечь в Ида-Вирумаа научные исследования и создать новые рабочие места, - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Программа справедливого перехода Эстонии сосредоточена на двух усиливающих друг друга направлениях. Это "Экономика и рабочая сила", куда направят 273 миллиона евро, и "Окружающая среда и социальная вовлеченность", объем мер которой равен 66,74 миллиона. Из фонда справедливого перехода Эстония получит больше всего денег на одного жителя по сравнению с другими странами Европы.
- Как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии эти 354 миллиона евро являются сверхважным финансовым вливанием, которое мы можем предложить региону благодаря фонду справедливого перехода Евросоюза, - порадовалась министр госуправления Рийна Солман. - Если до сих пор мы в сотрудничестве с местными концентрировались прежде всего на составлении действующего плана и на том, как лучше всего использовать деньги поддержки, то теперь пора начать в полную силу осуществлять эти планы. Тут в первую очередь и необходимо осознание местными жителями того, какие изменения и процессы развития они сами хотят видеть при превращении экономики и жизненной среды Ида-Вирумаа в более надежные в будущем и экологичные. У них имеются очень хорошие идеи для этого! С другой стороны, так же важны продолжающиеся помощь и советы государства, на которые смогут опереться местные при достижении больших целей.
Созданные с помощью программы справедливого перехода рабочие места должны появиться в регионе в течение ближайших семи лет. Проявили активный интерес к новым возможностям и прошли необходимое предварительное консультирования уже десятки предприятий, некоторые из них работают сейчас над оформлением ходатайств. Большинство мер фонда справедливого перехода откроются, вероятно, в конце нынешнего года или в первой половине будущего года.