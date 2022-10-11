Согласно августовским подсчетам, в эстонских предприятиях по размещению сократилась численность местных туристов и увеличилась численность зарубежных. Причем, в число последних не включены беженцы из Украины.
Количество зарубежных туристов в гостиницах увеличилось
Согласно последней сводке Департамента статистики, в августе 2022 года в предприятиях по размещению в Эстонии остановилось около 420 тысяч туристов, что на 23% больше, чем в августе годом ранее. По словам аналитика Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению останавливалось около 189 тысяч зарубежных и 231 тысяч местных туристов.
- Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 94 процента больше, однако по сравнению с августом докризисного 2019 года все же еще на 34 процента меньше. Численность местных туристов в последние годы стремительно росла, однако по сравнению с прошлым годом местных туристов в августе этого года было на 6 процентов меньше, в то же время на 15 процентов больше, чем в августе докризисного 2019 года, - уточнила Лаурмаа.
В годовом сравнении количество прибывших в Эстонию туристов увеличилось как из многих стран Европы, так и из других стран мира. Больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (36% зарубежных туристов) и Латвии (13% зарубежных туристов). Посетивших Эстонию туристов из двух соседних стран было соответственно на 223% и 62% больше, чем в августе 2021 года. Количество прибывших из Финляндии туристов еще не достигло допандемийного уровня, при этом туристов из Латвии было на 9% больше.
Из зарубежных туристов 67% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (13%), Тартуский (6%) и Саареский (5%) уезды.
В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 370 тысяч ночей.
Из местных туристов 74% отметили целью своей поездки отдых, 19% - работу. Больше всего местных туристов, а именно 21%, останавливалось в Харьюском уезде, 17% выбрали Пярнуский уезд и по 9% местных туристов - Ида-Вируский, Саареский и Тартуский уезды.
Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 406 тысяч ночей.
В Эстонии в августе 2022 года свои услуги туристам предлагали 1223 предприятия по размещению, что на 11 больше, чем в июле. В распоряжении гостей было 24000 номеров и 56000 койко-мест. Заполнены были 55% номеров.
Стоимость размещения в августе составила в среднем 42 евро в сутки на человека, что на 1 евро дешевле, чем в июле. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 48 евро, в Тартуском - 44 евро, в Пярнуском - 43 евро, в Ида-Вируском - 39 евро и в Саареском уезде - 37 евро в сутки на человека.