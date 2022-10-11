Члены Рийгикогу хотят поговорить с нарвитянами о сложной международной обстановке

Темой встречи, которая пройдет 12 октября с 19.00 в Нарвском колледже Тартуского университета, заявлено: Нарва как приграничный город в сложной обстановке международной безопасности.

Об этом поговорить на русском и эстонском языках готовы члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (председатель комиссии, Партия реформ), Энн Ээсмаа (Центристская партия), Михаил Лотман (партия "Isamaa") и другие.