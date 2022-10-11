Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам готовы открыто поговорить с нарвитянами об их приграничном городе на фоне нынешней сложной международной обстановки.
Члены Рийгикогу хотят поговорить с нарвитянами о сложной международной обстановке
Члены Рийгикогу хотят поговорить с нарвитянами о сложной международной обстановке
Темой встречи, которая пройдет 12 октября с 19.00 в Нарвском колледже Тартуского университета, заявлено: Нарва как приграничный город в сложной обстановке международной безопасности.
Об этом поговорить на русском и эстонском языках готовы члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (председатель комиссии, Партия реформ), Энн Ээсмаа (Центристская партия), Михаил Лотман (партия "Isamaa") и другие.
Буквально накануне этой встречи с нарвитянами парламентская комиссия по иностранным делам обсудит проект заявления Рийгикогу об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим. Этот проект передал 11 октября в производство Рийгикогу от имени 85 депутатов Марко Михкельсон.