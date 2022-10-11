Стало известно, почему не договорились с финнами о расходах на СПГ-терминал

Как пишет русскоязычный новостной портал Rus.err.ee, условия использования СПГ-терминала для продавцов газа должны были разрабатываться совместно эстонскими и финскими системными операторами, но в настоящее время это дело перешло полностью к Финляндии.

- Поскольку "Elering" не вошла в круг собственников [арендующей регазификационное судно] фирмы "FSRU Oy", то наша роль в разработке условий не такая, как можно было ожидать с учетом весенней договоренности. Сегодня "Gasgrid Finland" является единственным собственником "FSRU Oy", и они разработали условия, на которых терминал будет доступен участникам рынка, - сказал Вескимяги в передаче "Uudis+" на радиостанции "Vikerraadio".

В мае Elering сообщал, что по соглашению с "Gasgrid Finland" расходы на аренду плавучего терминала будут совместно покрываться Эстонией и Финляндией пропорционально потреблению ими газа: 20 процентов - Эстония и 80 процентов - Финляндия. Теперь, по словам Вескимяги, комапния "Elering" отказалась вложить деньги в совместное предприятие, потому что не смогла достичь соглашения о распределении расходов с Финляндией. "Нет причины делать дополнительные инвестиции, если не ясно, что расходы можно будет включить не в сетевую плату эстонского потребителя газа, а в тариф терминала", - сказал Вескимяги.

Он пояснил, что если расходы включить в тариф терминала, то их оплатят все участники рынка, а если в сетевую плату - то их будут нести только эстонские потребители газа, а "Elering" не может согласиться на такой вариант.

По словам Вескимяги, Финляндия в дальнейшем сама сообщит, как она планирует распределять расходы.