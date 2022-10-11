Будет продлен срок рассмотрения заявлений в фонд страхования вакцинации

По закону на рассмотрение заявления дано 150 дней. По состоянию на конец сентября в Кассу Здоровья было подано 1154 соответствующих требованиям заявления, из которых 755 отправлено на рассмотрение в Департамент лекарств.

- Всего было оценено 285 заявок, еще 470 заявок еще ждут оценки. Поэтому, пока не успели обработать все заявления, мы вынуждены продлить срок рассмотрения заявлений и проинформировать об этом людей. Согласно прогнозу, мы сможем оценить все полученные заявления к концу этого года, - сообщила член Правления Кассы Здоровья Пилле Банхард.

Страхование вакцинации и компенсация вреда здоровью, вызванного вакцинами, - это новая практика в эстонской системе, и основной проблемой при обработке явилось большое количество заявлений. "Мы приносим свои извинения всем людям, чьи поданные заявления не могут быть обработано вовремя. Обработка заявлений в фонде страхования вакцинации - это трудоемкий процесс, а поскольку треть всех заявок были поданы в первые недели мая, обработать все заявления в установленные сроки не представляется возможным", - объяснила Банхард.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Касса Здоровья сейчас анализирует процесс страхования вакцинации и выясняет, что и как именно можно улучшить.