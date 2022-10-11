В связи с большим количеством заявлений на страхование вакцинации Касса Здоровья продлевает максимальный срок рассмотрения таких заявлений. Все ходатайствующие лица, чьи заявления не могут быть обработаны вовремя, будут уведомлены персонально.
Будет продлен срок рассмотрения заявлений в фонд страхования вакцинации
По закону на рассмотрение заявления дано 150 дней. По состоянию на конец сентября в Кассу Здоровья было подано 1154 соответствующих требованиям заявления, из которых 755 отправлено на рассмотрение в Департамент лекарств.
- Всего было оценено 285 заявок, еще 470 заявок еще ждут оценки. Поэтому, пока не успели обработать все заявления, мы вынуждены продлить срок рассмотрения заявлений и проинформировать об этом людей. Согласно прогнозу, мы сможем оценить все полученные заявления к концу этого года, - сообщила член Правления Кассы Здоровья Пилле Банхард.
Страхование вакцинации и компенсация вреда здоровью, вызванного вакцинами, - это новая практика в эстонской системе, и основной проблемой при обработке явилось большое количество заявлений. "Мы приносим свои извинения всем людям, чьи поданные заявления не могут быть обработано вовремя. Обработка заявлений в фонде страхования вакцинации - это трудоемкий процесс, а поскольку треть всех заявок были поданы в первые недели мая, обработать все заявления в установленные сроки не представляется возможным", - объяснила Банхард.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Касса Здоровья сейчас анализирует процесс страхования вакцинации и выясняет, что и как именно можно улучшить.
На первом этапе рассмотрения Касса Здоровья оценивает, соответствует ли заявление условиям, установленным в фонде страхования вакцинации. Затем Касса Здоровья направляет информацию, относящуюся к делу, в Департамент лекарств, который после получения соответствующих данных и документов оценивает, можно ли установить явную причинно-следственную связь, вероятную причинно-следственную связь или вероятное отсутствие причинно-следственной связи между вакцинацией и вредом, причиненным здоровью человека.
Руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарств Майя Уускюла сказала, что количество документов, которые рассматриваются при оценке каждого заявления, очень велико.
- Давая оценку, мы не ограничиваемся только медицинскими документами. Если ущерб здоровью сегодня не связывают с вакциной, следует изучить ссылки на данную тему в медицинской литературе, сообщения, описывающие подобную реакцию, также следует заняться поиском в европейской базе данных побочных реакций и исключить другие причины. В сложных случаях мы привлекаем профессионального эксперта, но его время очень ограничено. На все заявления также должен быть дан обстоятельный, аргументированный ответ, - рассказала Уускюла.
К началу октября было удовлетворено 19 заявлений на общую сумму 54000 евро. В 17 случаях констатирован тяжкий вред здоровью умеренной степени тяжести с размером денежного возмещения 2000 евро, а в двух случаях констатирован тяжкий вред здоровью средней тяжести с размером денежного возмещения 10000 евро.