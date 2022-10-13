Кая Каллас: Справедливый переход повышает чувство уверенности жителей Ида-Вирумаа

Справедливый переход к более диверсифицированной экономике, которая не вредит природе, повысит чувство уверенности жителей Ида-Вирумаа и улучшит доступ к хорошо оплачиваемым рабочим местам. Это также поспособствует улучшению местной окружающей среды, условий жизни и, следовательно, здоровья людей. Всего этого от нас ждут молодые жители Ида-Вирумаа, которые в прошлом году обсуждали важность справедливого перехода на климатическом совете.

Эстонский план справедливого перехода фокусируется на двух взаимодополняющих направлениях. Это "Экономика и рабочая сила", на которые будет направлено 273 миллиона евро, и "Окружающая среда и социальная вовлеченность", где объем запланированных мер составляет почти 67 миллионов.

В рамках направления предпринимательства мы поддержим как большие, так и малые предприятия в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест, привнесем больше исследований и разработок в предпринимательство Ида-Вирумаа, диверсифицируем услуги поддержки для предпринимателей и проведем переподготовку для тех, кто в ней будет нуждаться для новых начинаний.

Земные недра Ида-Вирумаа богаты ископаемыми, настало время при поддержке экологических мер немного вернуть природе и залечить раны, которые мы нанесли окружающей среде интенсивной добычей и переработкой горючего сланца на протяжении десятилетий. Также повысить качество и доступность социальных и медицинских услуг для жителей этого региона.