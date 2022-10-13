О необходимости зеленого поворота говорят давно, но война России против Украины показала, что от использования ископаемых источников энергии нужно отказываться еще быстрее. Стремление к климатической нейтральности неизбежно ввиду будущего как Эстонии, так и нашей планеты, но это не означает замедления экономики. Наоборот, это возможность реорганизовать экономику на более устойчивой основе, стимулировать новые инвестиции и повысить конкурентоспособность предприятий.
Кая Каллас: Справедливый переход повышает чувство уверенности жителей Ида-Вирумаа
Справедливый переход к более диверсифицированной экономике, которая не вредит природе, повысит чувство уверенности жителей Ида-Вирумаа и улучшит доступ к хорошо оплачиваемым рабочим местам. Это также поспособствует улучшению местной окружающей среды, условий жизни и, следовательно, здоровья людей. Всего этого от нас ждут молодые жители Ида-Вирумаа, которые в прошлом году обсуждали важность справедливого перехода на климатическом совете.
Эстонский план справедливого перехода фокусируется на двух взаимодополняющих направлениях. Это "Экономика и рабочая сила", на которые будет направлено 273 миллиона евро, и "Окружающая среда и социальная вовлеченность", где объем запланированных мер составляет почти 67 миллионов.
В рамках направления предпринимательства мы поддержим как большие, так и малые предприятия в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест, привнесем больше исследований и разработок в предпринимательство Ида-Вирумаа, диверсифицируем услуги поддержки для предпринимателей и проведем переподготовку для тех, кто в ней будет нуждаться для новых начинаний.
Земные недра Ида-Вирумаа богаты ископаемыми, настало время при поддержке экологических мер немного вернуть природе и залечить раны, которые мы нанесли окружающей среде интенсивной добычей и переработкой горючего сланца на протяжении десятилетий. Также повысить качество и доступность социальных и медицинских услуг для жителей этого региона.
Важно, что все рабочие места, создаваемые с помощью плана справедливого перехода, должны появиться в регионе в течение следующих семи лет. Чтобы побудить предпринимателей к действию, правительство решило открыть крупнейшую меру справедливого перехода с бюджетом в 153 миллиона евро уже летом. В 2022-2026 годах мера поддержит более 20 крупных проектов и создание более тысячи новых рабочих мест. Десятки предприятий активно заинтересовались новыми возможностями и прошли необходимое консультирование, на сегодня некоторые из них уже работают над оформлением ходатайства. Однако количество предприятий обязательно должно расти, потому что только местная инициатива и умные идеи обеспечат успех справедливого перехода.
"Все рабочие места, создаваемые с помощью плана справедливого перехода, должны появиться в регионе в течение следующих семи лет".
Кая Каллас, премьер-министр, Партия реформ
Понятно, что одних денег плана справедливого перехода недостаточно для обеспечения будущего Ида-Вирумаа. Интерес России состоит в том, чтобы расколоть нас. Не только единство европейских стран, но и наше общество. Я подтверждаю сегодня здесь, в приграничном городе, что этого не должно произойти.
У нас общее будущее и общая безопасность. Чтобы повысить сплоченность общества и конкурентоспособность местной молодежи, мы ускоряем развитие эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа. Этому способствуют как уже действующие, так и открывающиеся в следующем учебном году государственные гимназии в Кохтла-Ярве и Нарве, а также инициированный нынешним правительством переход на эстоноязычное обучение в основных школах и детских садах. Нельзя не упомянуть о повышении заработной платы учителей, которая значительно вырастет именно в Ида-Вирумаа. Возможность платить учителям, преподающим на эстонском языке в школах уезда, полуторакратную зарплату, то есть почти 3000 евро в месяц, превращает учителей Ида-Вирумаа в высокооплачиваемых специалистов и, безусловно, повышает желание эстоноязычных учителей связать свою трудовую жизнь с Ида-Вирумаа.
Хотя в Эстонии деньги справедливого перехода предназначены именно для Ида-Вирумаа, Ида-Вирумаа далеко не единственный регион, на который влияет справедливый переход и сопровождающее его изменение привычного образа мышления. Это должна сделать Эстония в целом, а также весь Европейский союз и, можно сказать, весь свободный мир.
Путин надеется, что высокие цены на электроэнергию и запугивание лишат демократический мир желания и денег поддерживать Украину в военном, экономическом и политическом плане. Чтобы остаться верными нашим принципам и максимально вывести из строя российскую военную машину, мы должны измениться, научиться экономить энергию, развивать возобновляемые источники энергии более быстрыми темпами и оказывать поддержку людям для смягчения влияния высоких цен на энергоносители. Мы только что обсуждали дополнительные меры по смягчению высоких цен на газ на неформальном саммите Евросоюза в Праге. Европейская комиссия вскоре представит новые предложения.
Страны Балтийского моря также тесно сотрудничают на региональном уровне для обеспечения своей энергетической безопасности и надежности поставок, а также для достижения климатических целей. Мы договорились к 2030 году увеличить ветроэнергетические мощности Балтийского моря в семь раз.
Вместе мы должны использовать возможности, которые открываются перед нами в связи с нынешними глобальными кризисами, чтобы выйти из них более сильными, экологичными и конкурентоспособными.
Речь Каи Каллас на презентации плана справедливого перехода Эстонии в Нарве 10 октября.