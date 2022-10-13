Хор "Сударушки" устраивает "Покровские посиделки"

"Покровские посиделки" расскажут о традициях, различиях и сходствах главных осенних праздников у славян и эстонцев. 14 октября славяне отмечают Покров, а в Эстонии это День очага. Это побудило участниц столичного хора "Сударушки" не только подготовить интересную песенную программу, но и показать ее за пределами столицы, пригласив к участию местные коллективы. В субботу полуторачасовой праздничный концерт состоится в клубе "Ахтме". Наряду с гостями из столицы на сцену выйдут хоры "Зоренька" и "Реченька" из Ахтме, а также хор "Надежда" из Нарвы.

- У восточных славян в народном календаре много праздников, - говорит член правления "Сударушек" Анна Волкова. - Широко известны Масленица, Святки и День Ивана Купалы. Главный осенний праздник Покров отмечали 14 октября, когда заканчивались полевые работы. Мы представим песни, связанные с ходатайственной молитвой и отражающие разные этапы зимних посиделок, когда мужчины отправлялись на сезонные работы, а женщины вечерами пряли. Сравним эти традиции с эстонскими народными праздниками - День очага, Мардипяэв, Кадрипяэв. Песни в основном исполняются на русском языке, но рассказ о традициях будет представлен и на эстонском языке.