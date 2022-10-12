Анвар Самост: 10 лет госбюджета без дальних перспектив

В очень стабильных условиях это имело бы смысл. Когда в экономике изменений нет, налоги и расходы в основном не меняются, а инфляция удерживается в пределах заданных Европейским центробанком двух процентов, то и волноваться незачем. Однако Эстония большую часть времени после восстановления своей независимости, то есть времени, когда у нас имелся утвержденный парламентом госбюджет, была далека от вышеописанных условий.

Неловко, когда премьер-министр ошибается в несколько раз, когда у нее спрашивают о росте госдолга в следующем году, особенно если речь идет не о нескольких десятках миллионов евро, а скорее о миллиарде. В то же время с помощью этого роста повышение зарплат или пенсий получают сотни тысяч человек, хотя именно это должно быть элементарным в случае бюджета года выборов.

Хотя большая часть подготовленной в сотрудничестве между министерствами 500-страничной пояснительной записки к бюджету по-прежнему описывает расходы по видам деятельности, то есть трудносравнимо и запутанно, то те части, которые описывают государственную фискальную позицию, займовое бремя, налоговое бремя и доходы, понятны образцово. Вообще не сложно обнаружить, что из-за значительного роста расходов на безопасность и социальную защиту госдолг Эстонии вырастет в 2023 году на 780 миллионов евро, то есть до 19,8 процента ВВП. В 2024 году долг вырастет еще и должен составить 22,5 процента ВВП.