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Кохтла-Ярве ищет кандидата на звание "Почетный гражданин города"

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-Ярве ищет кандидата на звание "Почетный гражданин города"
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Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь располагаются городское управление и городское собрание.
Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь располагаются городское управление и городское собрание. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Комиссия по образованию и культуре горсобрания Кохтла-Ярве ищет кандидатов на присвоение звания почетного гражданина города. Ходатайства можно подать до 15 декабря.

Любой житель или организация имеют право выдвинуть человека, чей повседневный труд и общественная активность были замечены обществом и могут быть оценены достойно. Победитель получает удостоверение почетного гражданина и премию 2500 евро, а в фойе здания горуправления будет установлен его барельеф.

С 2005 года звание почетного гражданина Кохтла-Ярве было присвоено пятнадцати горожанам, среди которых были учителя, спортсмены, политики, врачи, инженеры и священнослужители.

Последние три года звание почетного гражданина города Кохтла-Ярве не присваивалось.

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