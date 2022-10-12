Комиссия по образованию и культуре горсобрания Кохтла-Ярве ищет кандидатов на присвоение звания почетного гражданина города. Ходатайства можно подать до 15 декабря.
Кохтла-Ярве ищет кандидата на звание "Почетный гражданин города"
Кохтла-Ярве ищет кандидата на звание "Почетный гражданин города"
Любой житель или организация имеют право выдвинуть человека, чей повседневный труд и общественная активность были замечены обществом и могут быть оценены достойно. Победитель получает удостоверение почетного гражданина и премию 2500 евро, а в фойе здания горуправления будет установлен его барельеф.
С 2005 года звание почетного гражданина Кохтла-Ярве было присвоено пятнадцати горожанам, среди которых были учителя, спортсмены, политики, врачи, инженеры и священнослужители.
Последние три года звание почетного гражданина города Кохтла-Ярве не присваивалось.
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