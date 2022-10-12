Кохтла-Ярве ищет кандидата на звание "Почетный гражданин города"

Любой житель или организация имеют право выдвинуть человека, чей повседневный труд и общественная активность были замечены обществом и могут быть оценены достойно. Победитель получает удостоверение почетного гражданина и премию 2500 евро, а в фойе здания горуправления будет установлен его барельеф.