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Шалкаускас выиграл полумарафон в Тарту

Эрик Гамзеев
, журналист
Шалкаускас выиграл полумарафон в Тарту
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Денис Шалкаускас победил этой осенью как в Йыхвиском народном беге, так и на дистанции полумарафона в Тартуском городском марафоне.
Денис Шалкаускас победил этой осенью как в Йыхвиском народном беге, так и на дистанции полумарафона в Тартуском городском марафоне. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Учитель физкультуры из Йыхвиской русской основной школы и тренер Йыхвиской спортшколы по легкой атлетике Денис Шалкаускас был лучшим на дистанции Тартуского городского полумарафона.

Шалкаускас пробежал 21,1 км за 1.08,27 и на красной дорожке перед финишем на Ратушной площади обогнал кенийского бегуна Ибрагима Мукунгу лишь на одну секунду. Для сосредоточившегося главным образом на стадионных забегах и в беге на средние дистанции Шалкаускаса показанное в Тарту время стало также личным рекордом в полумарафоне. Из эстонских бегунов эту дистанцию нынче пробежали быстрее него только пятеро.

На дистанции 10 км среди женщин йыхвиска Хиллеви Вельба показала время 40.15 и заняла четвертое место.

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