Шалкаускас выиграл полумарафон в Тарту

Шалкаускас пробежал 21,1 км за 1.08,27 и на красной дорожке перед финишем на Ратушной площади обогнал кенийского бегуна Ибрагима Мукунгу лишь на одну секунду. Для сосредоточившегося главным образом на стадионных забегах и в беге на средние дистанции Шалкаускаса показанное в Тарту время стало также личным рекордом в полумарафоне. Из эстонских бегунов эту дистанцию нынче пробежали быстрее него только пятеро.