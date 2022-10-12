Учитель физкультуры из Йыхвиской русской основной школы и тренер Йыхвиской спортшколы по легкой атлетике Денис Шалкаускас был лучшим на дистанции Тартуского городского полумарафона.
Шалкаускас выиграл полумарафон в Тарту
Шалкаускас выиграл полумарафон в Тарту
Шалкаускас пробежал 21,1 км за 1.08,27 и на красной дорожке перед финишем на Ратушной площади обогнал кенийского бегуна Ибрагима Мукунгу лишь на одну секунду. Для сосредоточившегося главным образом на стадионных забегах и в беге на средние дистанции Шалкаускаса показанное в Тарту время стало также личным рекордом в полумарафоне. Из эстонских бегунов эту дистанцию нынче пробежали быстрее него только пятеро.
На дистанции 10 км среди женщин йыхвиска Хиллеви Вельба показала время 40.15 и заняла четвертое место.
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