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Отель мызы Мяэтагузе первым в Эстонии станет предлагать размещение исключительно для взрослых

Эрик Калда
, журналист
Отель мызы Мяэтагузе первым в Эстонии станет предлагать размещение исключительно для взрослых
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В 2018 году была построена предназначенная для взрослых банная зона, что стало первым шагом на пути перепрофилирования мызного отеля в отель для взрослых.
В 2018 году была построена предназначенная для взрослых банная зона, что стало первым шагом на пути перепрофилирования мызного отеля в отель для взрослых. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Принадлежащий Алутагузеской волости отель мызы Мяэтагузе изменяет направление и будет впредь ориентироваться на взрослых клиентов.

Отель мызы Мяэтагузе - под новым названием "Von ROSEN SPA" - переходит с 20 октября 2022 года на концепцию отеля для взрослых, тем самым будет заполнена существующая на гостиничном ландшафте Эстонии брешь, сказала член правления ТОО "Mehntack" Терье Раттур.

- Спа и выходные для взрослых в Эстонии, конечно, предлагают, но концепцию целого дома - нет. То есть начиная с 20 октября в гостиничных крыльях для размещения, в ресторане и спа можно будет встретить только взрослых посетителей. Исключение сделано для воскресенья и понедельника, когда здесь ждать будут и детей тоже, - сказала Раттур.

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