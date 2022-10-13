Отель мызы Мяэтагузе первым в Эстонии станет предлагать размещение исключительно для взрослых

Отель мызы Мяэтагузе - под новым названием "Von ROSEN SPA" - переходит с 20 октября 2022 года на концепцию отеля для взрослых, тем самым будет заполнена существующая на гостиничном ландшафте Эстонии брешь, сказала член правления ТОО "Mehntack" Терье Раттур.

- Спа и выходные для взрослых в Эстонии, конечно, предлагают, но концепцию целого дома - нет. То есть начиная с 20 октября в гостиничных крыльях для размещения, в ресторане и спа можно будет встретить только взрослых посетителей. Исключение сделано для воскресенья и понедельника, когда здесь ждать будут и детей тоже, - сказала Раттур.