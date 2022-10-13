Принадлежащий Алутагузеской волости отель мызы Мяэтагузе изменяет направление и будет впредь ориентироваться на взрослых клиентов.
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Отель мызы Мяэтагузе первым в Эстонии станет предлагать размещение исключительно для взрослых
Отель мызы Мяэтагузе первым в Эстонии станет предлагать размещение исключительно для взрослых
Отель мызы Мяэтагузе - под новым названием "Von ROSEN SPA" - переходит с 20 октября 2022 года на концепцию отеля для взрослых, тем самым будет заполнена существующая на гостиничном ландшафте Эстонии брешь, сказала член правления ТОО "Mehntack" Терье Раттур.