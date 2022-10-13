ОДИН ВОПРОС ⟩ Был ли Осипенко агентом КаПо?

- Ведь все мы знали, что там есть коррупция - в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и так далее. Единственным, кто не знал об этом, была Полиция безопасности. Когда я был министром, то занимался этой темой. Я называл также имена, в том числе того самого Осипенко, который сейчас отправится под суд и, очевидно, избежит его. Говорят, что его здоровье уже настолько плохое, что с этим человеком ничего не поделаешь. И тогда говорили, что это там такие местные мелкие политические игры. Мол, у нас все под контролем. Ничего там не под контролем.