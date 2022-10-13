Член Рийгикогу и бывший министр внутренних дел Март Хельме в понедельник дал понять с трибуны Рийгикогу, что находящийся сейчас под следствием из-за коррупционного подозрения Николай Осипенко был агентом Полиции безопасности. Расследованием сейчас занимается Центральная криминальная полиция.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Был ли Осипенко агентом КаПо?
Член Рийгикогу МАРТ ХЕЛЬМЕ:
- Ведь все мы знали, что там есть коррупция - в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви и так далее. Единственным, кто не знал об этом, была Полиция безопасности. Когда я был министром, то занимался этой темой. Я называл также имена, в том числе того самого Осипенко, который сейчас отправится под суд и, очевидно, избежит его. Говорят, что его здоровье уже настолько плохое, что с этим человеком ничего не поделаешь. И тогда говорили, что это там такие местные мелкие политические игры. Мол, у нас все под контролем. Ничего там не под контролем.
Наверняка у вас (КаПо) все под контролем, я даже не сомневаюсь. Вы точно знаете, кто что ворует, кто у кого ворует, кто какие деньги передал. Якобы эти люди у вас там на крючке и вы используете их в качестве агентуры. Поэтому вы этих людей и не трогаете. Потому-то коррупция там все продолжается, продолжается и продолжается.