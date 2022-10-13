Раквереский театр приедет в Кохтла-Ярве с песней

Актеры выбрали свои любимые мелодии, чтобы исполнить их перед зрителями. Прозвучат песни из репертуара Артура Ринне, Вайко Эплика, "Queen", "The Beatles" и многих других эстонских и всемирно известных исполнителей. Веселые и лирические песни отправляют зрителей в приключение по дорогам жизни и любви.

Концертное представление "Просто, для удовольствия" рассказывает о дружбе, отношениях между мужчиной и женщиной, понимании и непонимании, радости совместной деятельности. На сцене будут пятеро мужчин и одна женщина, и вечер пройдет в озорном кокетстве.

Одним из авторов идеи постановки, выполненной в виде коллективной работы, был Тоомас Сууман, многолетний актер и режиссер Раквереского театра, который ушел из жизни этой весной. Около 20 композиций было отобрано из 140 прослушанных произведений. Каждый участвующий в постановке актер отстаивал предложенные им мелодии.

Участвующая в представлении актриса Силья Микс сказала, что персонажей как таковых нет, поэтому нет и непрерывной сюжетной линии, соединяющей начало и конец в единое целое. "Это скорее приятный вечер с песнями, шутками и легкой романтикой. А также с каплей меланхолии", - приоткрыла она завесу.

Она добавила, что в течение полутора часов зритель увидит на сцене очень сильную и талантливую компанию во главе с Имре Ыунапуу. "Он мультиталант: дайте ему любой инструмент, и он прекрасно на нем сыграет, а еще он поет как соловей. Также Мадис Мяэорг, который свободно обращается и с барабаном, и с укулеле, не говоря уж о его замечательных певческих способностях. Маргус Гросный очаровывает как пением, так и речью, и ни одну театралку он не оставит равнодушной. Воотеле Руусмаа также является разносторонним музыкантом, своим выступлением он даже может заставить публику визжать. И, конечно же, Тено Конги, который виртуозно аккомпанирует всем нашим музыкальным выступлениям на рояле или каком-нибудь духовом инструменте. А теперь, если вы спросите, где же буду я, то я - первая половина названия "Просто, для удовольствия": я "просто" красивая и немного шучу. А также пою", - сказала Микс.