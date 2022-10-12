Если после перенесенного коронавируса недомогание длится более трех месяцев и не может быть объяснено другими причинами, то, по мнению Научного совета, такие случаи можно считать затяжным заболеванием COVID. Об этом пишет Эстонская касса здоровья.
Затяжная форма заболевания коронавирусом может изнурять человека много лет
Речь идет об изнурительной новой проблеме со здоровьем, которая может проявляться через множество симптомов. Чтобы узнать больше об этом заболевании, мы расспросили у семейных врачей о том, какими именно жалобами характеризуется состояние после заболевания COVID-19.
Люди с затяжным течением COVID могут испытывать самые разные недомогания, в том числе необъяснимое истощение и усталость, когнитивные нарушения, трудности с концентрацией внимания и различные боли, которые трудно объяснить. Такие жалобы могут возникать у людей вне зависимости от их возраста и хронических заболеваний, и хотя некоторые люди избавляются от недугов за несколько месяцев, последние международные исследования и истории пациентов показывают, что симптомы, характерные для затяжной формы COVID-19, могут сохраняться годами.
"Если человек переболел вирусом COVID и симптомы никак не хотят проходить, то в этом случае речь идет о затяжном течении заболевания COVID. В Эстонии мы установили ограничение в 12 недель, то есть если характерные симптомы заболевания, такие как сухой кашель, утомляемость и общее недомогание, не исчезают через три месяца после заражения вирусом короны, можно говорить о том, что человек болеет затяжной формой COVID", - рассказала семейный врач Пирет Роспу. По ее словам симптомы затяжной формы заболевания COVID-19 могут сильно различаться.
Многие люди приходят к врачу с усталостью неясного происхождения, у них болят суставы, и они жалуются, что их мышление нарушено и замедляется. Семейный врач Анне Калдоя утверждает, что хотя существует множество различных симптомов, их можно классифицировать в определенные группы и в жалобах людей прослеживается определенная закономерность. "У многих людей есть схожие жалобы, и все люди, которые их упоминают, говорят одно и то же, то есть они не выдумывают свои недуги. Люди подробно рассказывают обо всех своих жалобах, не скрывая их, и такие симптомы являются очень большой проблемой для людей", - сказала Калдоя.
Главное, на что люди жалуются, - это ненормальная усталость, то есть состояние, когда сон и отдых никоим образом не помогают уменьшать усталость человека. В то же время есть и такие пациенты, которые страдают бессонницей. По словам Калдоя, также много упоминается одышка и боль в груди, а кроме того, многих людей беспокоит кашель, которому врачи пока не нашли основательного объяснения. "По болевым ощущениям на первый план выступают головные, суставные, грудные и мышечные боли, которые не очень сильные, но все же беспокоят человека. Присутствует также депрессия, нарушения памяти и когнитивные проблемы, то есть люди ощущают сильное снижение умственных способностей и понимают, что им очень трудно сосредоточиться. Есть еще печально известный так называемый "мозговой туман". Пациенты говорят, что их мозг и мышление находятся как в тумане - ничего невозможно чувствовать нормально. Ощущение себя и своего окружения очень размыто - это очень необычная, но опять же распространенная жалоба среди пациентов", - добавила она.
Будь то более сложная умственная деятельность, или же, например, составление списка покупок или меню на неделю - все упомянутые выше недомогания значительно усложняют повседневную жизнь людей. Данные разнятся от страны к стране, но, по данным Калдоя и Роспу, в Эстонии одна пятая часть людей после заражения коронавирусом COVID-19 страдает затяжным течением заболевания.
- Важно помнить, что на сегодняшний день еще неизвестно, является ли затяжная форма COVID проблемой, возникшей после заражения COVID-19 или возникло новое совершенно отдельное заболевание. В своей практике я обследовала людей, поступивших ко мне на прием в связи с затяжным течением COVID-19, и их системы органов и пока никакой патологии в организме не обнаружила. Это означает, что причин для жалоб у этих людей как будто и не существует - анализы и обследования в порядке, однако у человека большие проблемы, - сказала Калдоя.
По данным Роспу, на уровне иммунной системы человека существуют очень четкие измеримые параметры, которые могут быть связаны с затяжным течением COVID. "У тех, кто был болен тяжелой формой коронавируса, обязательно будут повреждения тканей, рубцы в легких и/или воспаление в центральной нервной системе. Клетки, поддерживающие мозговую деятельность, подвергаются атаке, и вегетативная нервная система, контролирующая наши непроизвольные действия, нарушается, то есть нарушается дыхание, пищеварительная и сердечная деятельность, кровяное давление", - рассказала Роспу.
По словам Калдоя, пока невозможно точно оценить, почему некоторые люди продолжают страдать от последствий COVID в течение такого длительного времени. Также сложно сказать, кто именно переносит это заболевание тяжелее. Некоторые исследования предполагают, что заболевание чаще встречается у женщин и, по мнению врача, может быть связано с депрессией, о которой мужчины могут не говорить. "В то же время есть исследования, которые подтверждают, что затяжное течение COVID встречается в значительной степени и среди мужчин", - добавила она.
Однако возраст человека и хронические заболевания играют здесь свою роль. По словам врачей, молодые люди редко переносят COVID-19 в тяжелой форме, и возраст является одним из основных факторов риска затяжного течения COVID. Однако дети также могут пострадать от затяжного течения COVID. Например, у них снижается способность участвовать в своей повседневной деятельности, такой как посещение школы, детского сада, тренировки или встречи с друзьями.
- Где-то после 45 лет переносить затяжную форму COVID-19 становится все труднее и рискованнее. С каждыми дополнительными десятью годами в возрасте человека течение болезни становится более тяжелым, то есть чем старше человек, тем тяжелее может на него подействовать болезнь. При этом, чем старше человек, тем больше вероятность того, что у него есть какое-либо хроническое заболевание, - говорит Калдоя.
По ее мнению, особенно подвержены риску люди, у которых есть заболевание, связанное с колебаниями артериального давления, а также больные сахарным диабетом.
- Важно также отметить, что затяжная форма COVID-19 и также затяжная форма COVID опасны для тех людей, которые страдают ожирением или избыточным весом. Все люди с заболеваниями сердца и больные опухолью или раком, безусловно, входят в группу риска. Кроме того, затяжная форма COVID может очень тяжело повлиять на людей, страдающих респираторным заболеванием - таким как астма или хронические заболевания легких, - добавила Калдоя.
Как восстановиться от затяжной формы COVID?
Многое зависит от того, насколько здоровым был человек до заражения COVID. "Чем быстрее человек может или пытается вернуться к нормальной жизни, тем быстрее он в общем случае выздоравливает. Если человек остается в постели в ожидании выздоровления, выздоровление конечно займет значительно больше времени. Я вижу, что более активные люди выздоравливают быстрее - они легче переносят затяжную форму COVID и быстрее выздоравливают, - сказала Калдоя.
По ее словам, сложнее, например, людям с психическими расстройствами, которые начинают сильно преувеличивать болезнь в своих мыслях: "Человек постоянно в плохих мыслях, из-за чего перспективы его выздоровления хуже. Это также может привести к утверждению, что женщины чаще страдают от этого заболевания, потому что у женщин встречается чаще тревожность и депрессия".
По данным Роспу, восстановление зависит от того, какие жалобы присутствуют у человека. Если человек чувствует неопределенную усталость, не следует полностью расходовать свои запасы силы. Другими словами, деятельность должна быть спланирована так, чтобы всегда был небольшой запас сил - выполняться в неторопливом темпе. Деятельность должна быть спланирована таким образом, чтобы чередовались сидение и движение, мышление и физическая работа. "В случае кашля я рекомендую людям обращаться к семейному врачу, потому что довольно часто встречаются вторичные инфекции - такие как легочный хламидиоз, которые довольно легко лечатся. Если человек плохо себя чувствует, когда он стоит, рекомендуется пить жидкость и есть что-нибудь соленое. Безусловно, полезно использовать Руководство для пациентов с затяжной формой COVID, но такие руководства скорее помогают только облегчить недомогание".
К сожалению, эти советы могут не принести существенных изменений. "Со временем становится лучше, но трудно сказать, улучшается ли здоровье или люди просто привыкают к своему состоянию. Кому-то требуется больше времени для восстановления, а кому-то меньше. Есть и те, кто уже почти два года мучается с симптомами и они совсем не уменьшаются", - добавила Роспу, и по ее словам поствирусные синдромы и различные методики лечения изучаются с беспрецедентной активностью. "Очевидно, что некоторые люди какое-то время будут бороться с болезнью, но перспективы на выздоровление все же есть".