Затяжная форма заболевания коронавирусом может изнурять человека много лет

Главное, на что люди жалуются, - это ненормальная усталость, то есть состояние, когда сон и отдых никоим образом не помогают уменьшать усталость человека. В то же время есть и такие пациенты, которые страдают бессонницей. По словам Калдоя, также много упоминается одышка и боль в груди, а кроме того, многих людей беспокоит кашель, которому врачи пока не нашли основательного объяснения. "По болевым ощущениям на первый план выступают головные, суставные, грудные и мышечные боли, которые не очень сильные, но все же беспокоят человека. Присутствует также депрессия, нарушения памяти и когнитивные проблемы, то есть люди ощущают сильное снижение умственных способностей и понимают, что им очень трудно сосредоточиться. Есть еще печально известный так называемый "мозговой туман". Пациенты говорят, что их мозг и мышление находятся как в тумане - ничего невозможно чувствовать нормально. Ощущение себя и своего окружения очень размыто - это очень необычная, но опять же распространенная жалоба среди пациентов", - добавила она.