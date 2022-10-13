Больше всего жилых зданий сгорело нынче в Кохтла-Ярве и Нарве

С начала года и до конца сентября произошло 34 пожара в квартирных домах, 15 - в индивидуальных домах, 12 - в подсобных зданиях. При пожарах нынче в Ида-Вирумаа погибли четыре человека, в Ляэне-Вирумаа - три, а во всей Эстонии - уже 29 человек. В Ида- и Ляэне-Вирумаа все же становится меньше пожаров в жилых зданиях. Если за первые девять месяцев 2019 года в регионе произошло 119 пожаров, то в 2021 году - 76, в нынешнем - 60.