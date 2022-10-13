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Больше всего жилых зданий сгорело нынче в Кохтла-Ярве и Нарве

Эрик Калда
, журналист
Больше всего жилых зданий сгорело нынче в Кохтла-Ярве и Нарве
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Причиной пожара в конце сентября этого года, когда в Нарве сгорела дача, могла стать неправильно построенная отопительная система.
Причиной пожара в конце сентября этого года, когда в Нарве сгорела дача, могла стать неправильно построенная отопительная система. Фото: Päästeamet

За первые девять месяцев этого года главными причинами возгорания 60 жилых зданий в Ида- и Ляэне-Вирумаа были неосторожное курение, неправильное использование систем отопления и неисправность электрооборудования. В результате пожаров погибли семь человек. Больше всего возгораний зданий отмечено в Кохтла-Ярве и Нарве.

С начала года и до конца сентября произошло 34 пожара в квартирных домах, 15 - в индивидуальных домах, 12 - в подсобных зданиях. При пожарах нынче в Ида-Вирумаа погибли четыре человека, в Ляэне-Вирумаа - три, а во всей Эстонии - уже 29 человек. В Ида- и Ляэне-Вирумаа все же становится меньше пожаров в жилых зданиях. Если за первые девять месяцев 2019 года в регионе произошло 119 пожаров, то в 2021 году - 76, в нынешнем - 60.

Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Танель Сепайыэ отметил, что главной причиной возгораний в квартирных домах в спасательном регионе нынче было курение, а кроме того, неисправность электрооборудования или его использование ненадлежащим образом.

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