Тренером нарвского футболиста итальянской премьер-лиги Георгия Тунева стал чемпион мира

В настоящее время 21-летний полузащитник Тунев играет в клубе итальянской премьер-лиги "Ferrara SPAL", который нанял новым главным тренером Де Росси, который 117 раз играл за сборную Италии и чья клубная карьера прошла в топовом итальянском клубе "AS Roma". Как тренер он также стал чемпионом Европы, поскольку был помощником Роберто Манчини, который привел Италию к титульной победе на последнем чемпионате Европы.

Для Де Росси в качестве главного тренера это будет первый опыт работы в клубе Тунева. "SPAL" неудачно начал сезон: всего девять очков в восьми играх. Тунев провел на поле в общей сложности 108 минут в четырех играх.

В лиге мастеров Эстонии Тунев, ученик тренера Алексея Курочкина, участвовал в 25 играх за "Транс", когда ему было всего 15-16 лет. После перехода в футбольную академию "SPAL" в Италии он также сыграл в десяти матчах итальянской Серии А. Наряду с Мартом Поомом и Рагнаром Клаваном, Тунев является третьим эстонским футболистом, который играл хотя бы в одной из четырех сильнейших европейских футбольных лиг, которые считаются высшими лигами Англии, Италии, Испании и Германии.

Однако, когда "SPAL" опустился в итальянскую премьер-лигу, клуб отправил Тунева в аренду на один сезон в клуб Серии С "Carrarese", где он также забил три гола. Теперь он вернулся в представительскую команду "SPAL".