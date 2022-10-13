"Нарва-Транс" вышел в четвертьфинал кубковой серии после ожесточенной схватки

В матче на искусственном покрытии нарвского стадиона "Фама" "Транс" повел в счете на 30-й минуте, когда защитник "Калева" сбил в штрафной площади Арсения Ковальчука, вышедшего один на один с вратарем. С пенальти 35-летний украинский футболист Денис Дедечко уверенно забил мяч в сетку.

Однако спустя пять минут ситуация для "Транса" осложнилась, когда другому защитнику из Украины Денису Тарадуде пришлось на полном ходу сбить Атса Пурье, ранее забившего ряд важных голов за сборную Эстонии. Пенальти назначен не был, так как нарушение произошло перед штрафной, но арбитр показал Тарадуде красную карточку.

"Нарва-Транс", оставшись вдесятером, сопротивлялся давлению "Калева" почти весь второй тайм. Но на первой дополнительной минуте Пурье все же достиг цели и сравнял счет. "Калев", игравший в большинстве, сохранил больше сил, но дополнительное время было упущено. "Транс" бросился в атаку, где защитник "Калева" в штрафной сбил Дениса Полякова. Судья снова назначил пенальти в пользу "Транса", и Дедечко снова был точен и принес нарвитянам победу со счетом 2:1.