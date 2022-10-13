Чт, 13.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Юлле Лепассаар стала старейшиной всех городских частей Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
, журналист
Юлле Лепассаар стала старейшиной всех городских частей Кохтла-Ярве
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На плечах Юлле Лепассаар, как старейшины городских частей, теперь не только Ярвеская, Кукрузеская и Сомпаская части города, но также Ахтме и Ору.
На плечах Юлле Лепассаар, как старейшины городских частей, теперь не только Ярвеская, Кукрузеская и Сомпаская части города, но также Ахтме и Ору. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Старейшина Ярвеской, Кукрузеской и Сомпаской частей города Юлле Лепассаар с этой недели занимает эту же должность в Ахтмеской и Оруской частях города.

Должность с официальным названием "помощник мэра в Ахтмеской и Оруской частях города" освободилась на прошлой неделе, когда Алена Казакова, получившая подозрение в коррупционных преступлениях, сообщила, выйдя из арестантского дома, что немедленно покидает должность.

Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сказал, что для Ахтмеской и Оруской частей города планируют найти нового старейшину в ходе конкурса, а временно его обязанности будет выполнять без отрыва от своей основной работы Юлле Лепассаар. "Это будет трудно, но постараемся вместе справиться", - отметил Наэль.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх