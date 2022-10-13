Юлле Лепассаар стала старейшиной всех городских частей Кохтла-Ярве

Должность с официальным названием "помощник мэра в Ахтмеской и Оруской частях города" освободилась на прошлой неделе, когда Алена Казакова , получившая подозрение в коррупционных преступлениях, сообщила, выйдя из арестантского дома, что немедленно покидает должность.

Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сказал, что для Ахтмеской и Оруской частей города планируют найти нового старейшину в ходе конкурса, а временно его обязанности будет выполнять без отрыва от своей основной работы Юлле Лепассаар. "Это будет трудно, но постараемся вместе справиться", - отметил Наэль.