Старейшина Ярвеской, Кукрузеской и Сомпаской частей города Юлле Лепассаар с этой недели занимает эту же должность в Ахтмеской и Оруской частях города.
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Юлле Лепассаар стала старейшиной всех городских частей Кохтла-Ярве
Юлле Лепассаар стала старейшиной всех городских частей Кохтла-Ярве
Должность с официальным названием "помощник мэра в Ахтмеской и Оруской частях города" освободилась на прошлой неделе, когда Алена Казакова, получившая подозрение в коррупционных преступлениях, сообщила, выйдя из арестантского дома, что немедленно покидает должность.